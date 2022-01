Dying Light 2 Dev clarifie les commentaires sur la durée de 500 heures

Le développeur Techland a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a révélé qu’il faudrait environ 500 heures pour terminer complètement Dying Light 2, et maintenant le studio polonais a clarifié ces remarques.

Un porte-parole de Techland a déclaré à GameSpot que 500 heures ne sont destinées qu’à un « style de jeu très spécifique » consistant à voir et à faire absolument tout ce que le jeu a à offrir pour atteindre un taux d’achèvement de 100%.

« D’après nos tests d’assurance qualité internes, il faut environ 500 heures pour voir tout ce que le jeu propose : trouver chaque objet de collection, écouter chaque dialogue, récupérer chaque œuf de Pâques, terminer chaque fin possible et visiter tous les coins du monde », Techland mentionné. « Nous avons la chance d’avoir une communauté de fans très passionnés qui sont revenus à l’original Dying Light au cours des sept dernières années et nous savons qu’ils ont hâte de vraiment se perdre dans notre dernier travail. »

Une partie « concentrée » de l’histoire principale du jeu peut être terminée en 20 heures environ. Tout le monde joue à des jeux différemment, donc pour certains, cela peut prendre plus de 20 heures et d’autres, cela peut prendre moins de temps.

Techland a également précisé que, pour terminer toutes les quêtes secondaires, en savoir plus sur la tradition et parler avec tous les personnages du jeu, cela prendrait environ 80 heures. Encore une fois, cependant, ce chiffre fluctuera en fonction du style de jeu.

Quelle que soit la taille de Dying Light 2 au lancement, elle grandira avec le temps. Techland a déclaré qu’il partagerait une feuille de route post-lancement pour le contenu à venir dans les semaines à venir, alors continuez à vérifier pour en savoir plus.

Dans d’autres nouvelles, le prochain et dernier livestream Dying 2 Know de Dying Light 2 arrivera le 13 janvier, promettant une « énorme baisse d’informations » pour le jeu.

Dying Light 2 sera lancé le 4 février sur PS5, Xbox Series X|S et sera également disponible via le cloud pour Nintendo Switch. Le jeu arrive également sur PS4, Xbox One et PC. Tous ceux qui précommandent le jeu reçoivent les packs Reload et Reach for the Sky, qui contiennent des tenues, des armes et des skins spéciaux. Le pack Reach for the Sky a été spécialement conçu en partenariat avec Rosario Dawson (The Mandalorian) qui exprime un personnage dans Dying Light 2.

Février 2022 s’annonce comme un mois énorme pour les nouvelles versions. Les autres jeux sortis en février incluent Horizon: Forbidden West, The King of Fighters XV et Sifu. L’extension Witch Queen de Destiny 2 et le redémarrage de Saints Row seront également à venir ce mois-ci.

