Dying Light 2 fera une apparition à la Gamescom 2021 – voici à quoi s’attendre

Le développeur de Dying Light 2, Techland, a confirmé que le jeu sera présent à la Gamescom 2021, avec une vitrine présentant un gameplay et de tout nouveaux détails.

Techland a lancé une invitation aux fans à le rejoindre à la Gamescom via une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. En partenariat avec IGN, la présentation aura lieu le 26 août à 11h PT / 14h HE / 19h BST ​​et sera animée par le Lead Gameplay Designer, Tymon Smektała.

Quant à ce que nous devrions nous attendre à voir lors de la présentation, Smektała a confirmé que “les deux principaux piliers du gameplay” de Dying Light 2, le combat et le parkour, seront couverts dans ses conversations avec les invités, avec une nouvelle bande-annonce de gameplay pour faire bonne mesure. .

Bien que la présentation fasse partie de la Gamescom 2021, il s’agit en fait du troisième épisode de la série Dying 2 Know du développeur dans lequel il plonge dans les détails de Dying Light 2, les épisodes précédents révélant la date de sortie et donnant un aperçu de l’histoire du jeu, ennemis et décor.

La présentation de Dying Light 2 a lieu le deuxième jour de la Gamescom 2021, qui débutera officiellement le 25 août et se poursuivra jusqu’au 27 août. Dying Light 2 lui-même sera lancé le 7 décembre 2021 pour PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et PS5.

Analyse : Tout en ligne semble fonctionner

Après un retard en 2020, un long silence et l’annonce d’une nouvelle date de sortie en décembre plus tôt cette année, Techland semble essayer d’être ouvert avec les fans sur ce qu’ils peuvent attendre de Dying Light 2 via ses livestreams Dying 2 Know.

Alors que la pandémie a poussé les grands jeux comme l’E3 et la Gamescom encore plus en ligne qu’auparavant, la valeur du livestream et la façon dont il permet aux développeurs et aux éditeurs de faire appel directement aux joueurs n’en sont que plus clairs. Si les épisodes précédents de Dying 2 Know n’avaient pas eu lieu, cette émission de la Gamescom pourrait courir le risque d’être un dépotoir d’informations, ce n’est qu’une autre pièce du puzzle.

Des studios comme Techland et Playground avec leurs flux Dying 2 Know et Forza Horizon Let’s Go ont bien utilisé les flux en direct, fournissant des informations au goutte à goutte aux fans qui savent où les trouver, utilisant l’espace dédié pour approfondir les détails d’une manière qui n’est pas toujours possible lors d’événements en personne. Bien qu’ils ne soient pas toujours un indicateur garanti de ce que sera le jeu final, ces diffusions en direct semblent être une méthode assez efficace pour maintenir la conversation autour du jeu.

Il s’agit du deuxième événement entièrement en ligne de la Gamescom et il semble que les organisateurs essaient de s’appuyer sur le premier. Avec seulement une semaine avant le début du spectacle, le programme commence à se remplir avec des présentations telles que le flux Xbox le 24 août, la soirée d’ouverture en direct de deux heures animée par Geoff Keighley le 25 août et le Future Games Show le 26 août actuellement. confirmé.