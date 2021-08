Dying Light 2 Gamescom stream pour montrer le parkour et le combat

in

Développeur et éditeur Techland a annoncé ses plans pour Lumière mourante 2 à la Gamescom – et cela montrera beaucoup de choses pour le jeu.

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que le troisième épisode de sa série en coulisses explorant le développement du jeu – Dying 2 Know – serait présenté en première à 11h PT / 14h HE / 19h BST le 26 août, dans le cadre du salon Gamescom de cette année.

L’édition « Gamescom » de la plongée en profondeur spéciale dans les systèmes de parkour, de combat et de faction du jeu sera hébergée par le concepteur de jeu principal de Dying Light 2, Tymon Smektała. Vous pouvez également vous attendre à ce qu’une nouvelle bande-annonce atterrisse pendant le flux. Ce sera un grand spectacle pour Techland.

“Le parkour est un élément clé de Dying Light 2 Stay Human et l’épisode explique en détail comment utiliser le parkour de manière créative pour améliorer le style de jeu et le développement d’un système de mouvement avancé et réaliste”, explique Techland, “ainsi que comment mélanger des mouvements de parkour complexes au combat.

Attendez-vous également à savoir comment les armes fonctionnent dans le jeu. Techland promet de nous apprendre à quel point les mains et les jambes du protagoniste Aiden sont puissantes (oo-er) alors que nous découvrons «un arsenal impressionnant d’outils mortels», y compris «les inspirations derrière les armes du jeu».

Nous avons récemment vu pas mal de gameplay de Dying Light 2, après une longue période sans trop entendre parler du jeu. Sa sortie est prévue pour le 7 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.