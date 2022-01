Dying Light 2 prend 500 heures pour « complètement terminé », dit Dev – mais il y a plus à l’histoire

Les joueurs devront passer environ 500 heures pour « complètement » Dying Light 2, a confirmé le développeur Techland, tout en reconnaissant qu’il s’agit du temps d’exécution prévu pour une exécution à 100%. Terminer l’histoire du jeu et les quêtes secondaires prendra moins de temps, a déclaré le studio.

500 heures, c’est à peu près le même temps qu’il faudrait pour marcher de Varsovie (où Techland a un bureau) à Madrid, a déclaré le studio.

Remarque : il s’agit d’un taux d’achèvement d’environ 100 %, la plupart des joueurs intéressés par l’histoire et les quêtes secondaires pourront terminer le jeu plus rapidement, mais ce sera toujours une expérience solide ! – Lumière mourante (@DyingLightGame) 8 janvier 2022

De nombreuses réponses ont été reçues concernant le tweet de 500 heures de Techland, et le studio a publié sa propre réponse pour clarifier davantage la question. Le studio a déclaré: « 500 heures sont liées au maximum du jeu – terminer toutes les quêtes, les fins et explorer toutes les parties du monde, mais un joueur régulier devrait terminer l’histoire + les quêtes secondaires et faire beaucoup d’exploration dans moins de 100 heures, alors ne vous inquiétez pas ! »

Dans un autre tweet, Techland a déclaré qu’il faudrait environ 70 à 80 heures pour terminer l’histoire principale et les quêtes secondaires « si vous n’êtes pas pressé ».

METTRE À JOUR:

Dans d’autres nouvelles, le prochain et dernier livestream Dying 2 Know de Dying Light 2 arrivera le 13 janvier, promettant une « énorme baisse d’informations » pour le jeu.

Dying Light 2 sera lancé le 4 février sur PS5, Xbox Series X|S et sera également disponible via le cloud pour Nintendo Switch. Le jeu arrive également sur PS4, Xbox One et PC. Tous ceux qui précommandent le jeu reçoivent les packs Reload et Reach for the Sky, qui contiennent des tenues, des armes et des skins spéciaux. Le pack Reach for the Sky a été spécialement conçu en partenariat avec Rosario Dawson (The Mandalorian) qui exprime un personnage dans Dying Light 2.

Février 2022 s’annonce comme un mois énorme pour les nouvelles versions. Les autres jeux sortis en février incluent Horizon: Forbidden West, The King of Fighters XV et Sifu. L’extension Witch Queen de Destiny 2 et le redémarrage de Saints Row seront également à venir ce mois-ci.

