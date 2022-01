Dying Light 2 prend plus de 500 heures pour terminer complètement

Quiconque espère passer beaucoup de temps avec Dying Light 2 Stay Human sera heureux d’apprendre que ce n’est pas une affaire courte.

Selon le développeur Techland, Dying Light 2 Stay Human prend environ 500 heures pour terminer complètement. C’est si vous terminez le scénario principal avec toutes les missions secondaires, défis, primes et parcourez chaque centimètre de son immense surmonde. Fondamentalement, toute tâche qui aide à renforcer ce nouveau système d’arbre de compétences.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il faudra autant d’heures pour terminer la campagne. Cette statistique tient compte de la réalisation de chaque activité solitaire du jeu. Heureusement, personne n’aura à réserver un mois entier de congé pour voir les crédits.

Les titres du monde ouvert étant très longs, ce n’est pas nouveau. Par exemple, selon HowLongtoBeat, il faut 190 heures à la plupart des gens pour tout faire dans The Witcher 3: Wild Hunt. De même, The Elder Scrolls V: Skyrim dispose d’environ 230 heures pour quiconque effectue une course de complétion. Même les meilleurs RPG occidentaux ne sont généralement pas connus pour leur brièveté.

Dans tous les cas, nous verrons si Dying Light 2 Stay Human justifie sa longue durée d’exécution lors de sa sortie le 4 février sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.