Dying Light 2 prendra au moins 500 heures pour être « complètement terminé »

Comme le dit le vieil adage, plus c’est gros, mieux c’est… mais dans le contexte des jeux vidéo, ce n’est pas toujours nécessairement le cas.

Lumière mourante 2 Le développeur Techland a révélé que la sortie prévue – qui devrait sortir le mois prochain le 4 février – prendra « au moins 500 heures » à compléter et bien, elle a généré des réactions mitigées en ligne.

Alors que l’équipe pensait clairement que 500 heures étaient un argument de vente, sur les réseaux sociaux, la nouvelle qu’il faudrait autant de temps pour terminer la suite, car il faudrait marcher de Varsovie à Madrid semble avoir ébouriffé certaines plumes – certains s’inquiétant de combien contenu de remplissage il pourrait y avoir.

DL 2 a besoin d’environ 500 heures pour l’achèvement. Quelles sont vos opinions à ce sujet ? de la lumière mourante

Bonne chance à tous les adolescents qui vont le faire à 100%. – Andy Kelly (@ultrabrilliant) 8 janvier 2022

Techland a déclaré dans des interviews que la quête de l’histoire principale prend environ 20 heures. Cela fait donc 480 heures de trucs annexes, ce qui ne peut vraiment être que beaucoup d’activités répétables conçues pour chasser les finalistes de leur foutu esprit. https://t.co/436GRnfBuQ— Dan Stapleton (@DanStapleton) 8 janvier 2022

Je me demande si cela attire les gens plus que cela ne les décourage https://t.co/Q8z0h3zJuS— Imran Khan (@imranzomg) 8 janvier 2022

Dans un message de suivi, le développeur a clarifié comment ce laps de temps serait le « taux d’achèvement de 100 % » et a expliqué comment la plupart des joueurs pourraient jouer les histoires et les quêtes secondaires beaucoup plus rapidement. Il a ensuite posté un message plus détaillé :

« 500 heures sont liées au maximum du jeu – terminer toutes les quêtes, les fins et explorer toutes les parties du monde, mais un joueur régulier devrait terminer l’histoire + les quêtes secondaires et faire beaucoup d’exploration en moins de 100 heures, alors ne t’inquiète pas ! »

Beaucoup d’autres sont encore prêts à relever le défi, notant à quel point le jeu original offrait également de nombreuses heures de plaisir :

J’accepte ce défi https://t.co/P6DRmWvH4j— Mischief (@MischiefsYT) 8 janvier 2022

Je dirai ceci. Un mourant dans lequel vous pouvez facilement passer plus de 100 heures. J’ai hâte de voir le contenu post-jeu de cette suite. https://t.co/QA20TIqJe5— Mightykeef (@MightyKeef) 8 janvier 2022

Que pensez-vous de tout cela ? Combien de temps est trop long, et pensez-vous que vous seriez capable de passer 500 heures dans la sortie de la Nintendo Switch ? Gardez à l’esprit qu’il s’agit de la « version cloud » du jeu, ce sera donc une expérience légèrement différente.

Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous.