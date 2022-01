Dying Light 2 prendra « au moins 500 heures », selon Techland

Avez-vous hâte de sauter de toit en toit et de frapper des zombies autour de la tête avec un gros tuyau de plomb lourd dans Lumière mourante 2? Pensez-vous que vous pourriez profiter du plaisir du jeu pendant 20 jours, solide? Vous devrez peut-être le faire si vous souhaitez terminer complètement le prochain titre d’action en monde ouvert.

Dans un nouveau tweet publié ce week-end, Techland a annoncé qu’il faudrait environ 500 heures pour terminer complètement sa prochaine suite de survie. Cela équivaut à un peu plus de 20 jours de jeu 24h/24 et 7j/7, si vous vous posez la question.

« Pour terminer complètement Dying Light 2 Stay Human, vous aurez besoin d’au moins 500 heures – presque autant qu’il en faudrait pour marcher de Varsovie à Madrid! » le studio a fièrement annoncé dans un tweet.

La cascade a peut-être été un peu malavisée, cependant; de nombreuses réponses au tweet suggèrent que 500 heures est une grande demande des joueurs de nos jours, certains utilisateurs tweetant même pour annoncer qu’ils annuleraient leurs précommandes.

En réponse aux personnes tweetant avec colère sur la réalité de pomper 500 heures dans un jeu solo, Techland a clarifié sa déclaration initiale, notant : » 500 heures sont liées au maximum du jeu – terminer toutes les quêtes, les fins et explorer chaque partie du monde, mais un joueur régulier devrait terminer l’histoire et les quêtes secondaires et faire beaucoup d’explorations en moins de 100 heures, alors ne vous inquiétez pas ! »

Qu’en penses-tu? Les jeux doivent-ils être assez longs ? Êtes-vous prêt à passer 500 heures dans un jeu – à le rejouer plusieurs fois pour obtenir des fins différentes, à répéter les activités du monde ouvert pour obtenir tous les déblocages et points de compétence dont vous avez besoin ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Si vous êtes prêt à passer autant de temps dans le jeu lorsque vous êtes en déplacement, ne vous inquiétez pas ; Dying Light 2 arrive sur Nintendo Switch ! Si vous préférez jouer au jeu sur PC, vous pouvez consulter la configuration système requise ici. Si vous voulez en savoir plus sur la myriade de retards du jeu avant sa 4 février date de sortie, cliquez sur ce dernier lien.

Nous vous promettons que cela ne vous prendra pas 500 heures à lire.