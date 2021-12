Dying Light 2 Stay Human obtient une nouvelle bande-annonce cinématographique intense

Le prochain RPG d’action zombie de Techland Dying Light 2 Stay Human – vient de recevoir une nouvelle bande-annonce aux Game Awards 2021.

La suite de Dying Light de 2015, ce jeu se déroule 20 ans après l’original avec le nouveau protagoniste Aiden Caldwell aux côtés d’un monde ouvert tentaculaire dans une immense ville envahie par la végétation. Le parkour joue un rôle majeur dans la traversée du jeu, car les joueurs sauteront par-dessus des obstacles, escaladeront des structures massives et se déplaceront dans les niveaux supérieurs de la ville tout au long du jeu.

Un autre élément clé de Dying Light 2 Stay Human est les différentes factions et colonies au sein du jeu, car le choix du joueur façonnera la façon dont le monde voit le protagoniste Caldwell et même bloquera ou bloquera le contenu selon la façon dont vous choisissez.

Bien qu’il soit à quelques mois du lancement, Dying Light 2 Stay Human est déjà devenu or, ce qui signifie que les fans n’auront pas à attendre plus longtemps pour mettre la main sur ce jeu. Dying Light 2 Stay Human sera lancé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC le 4 février 2022.