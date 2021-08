Dying Light 2: Stay Human stream aborde le parkour et le combat

in

Aujourd’hui, Techland a diffusé un troisième épisode spécial de Dying 2 Know, qui fait partie d’une série Web originale qui plonge profondément dans le monde de Dying Light 2 Stay Human.

Hébergée par le concepteur de jeu principal Tymon Smektała, l’équipe de développement a révélé une variété de détails sur le parkour et le combat, ainsi qu’une bande-annonce de gameplay.

Le troisième épisode a mis en lumière la traversée de la ville à l’aide de mécanismes de parkour créés avec des animations de capture de mouvement réalistes afin de donner au joueur une sensation de dynamisme.

Le combat a également été abordé et le flux a fourni un aperçu des armes et de leurs inspirations, ainsi que du système de combat créatif qui permet d’intégrer les mouvements de parkour aux combats pour une immersion plus profonde.

Des précommandes pour Dying Light 2 Stay Human sont actuellement disponibles, avec deux éditions commerciales ; Standard et Deluxe, ainsi que trois éditions numériques ; Standard, Deluxe et Ultime. Un pack de recharge numérique exclusif est inclus dans toutes les précommandes, comprenant une tenue, une arme et un skin de parapente uniques.

Le jeu arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 7 décembre.

Techland a également révélé aujourd’hui lors du flux que Dying Light Platinum Edition arrive sur Nintendo Switch. De plus amples détails sur la date de sortie seront annoncés à une date ultérieure.

Techland a révélé que la sortie physique de l’édition Platinum sur Nintendo Switch contiendra : une carte de jeu Switch avec Dying Light, un guide de survie contenant les trucs et astuces les plus importants, une carte recto-verso et des autocollants uniques.

