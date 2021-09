Dying Light Platinum Edition daté, Dying Light 2: Stay Human – Version Cloud confirmée

Mettre à jour:

Au cours du Nintendo Direct d’aujourd’hui, il y a eu une apparition pour Dying Light Platinum Edition, avec une date de sortie confirmée le 19 octobre.

Alors que le premier jeu est un port, la suite Dying Light 2: Restez humain – Version Cloud a été annoncé pour le 4 février 2022, donc pour ceux qui souhaitent diffuser, ce sera une option pour découvrir la nouvelle arrivée flashy sur Switch.

Article original:

Après les premières rumeurs dans la presse polonaise en juillet, le développeur Techland a confirmé plutôt au hasard Dying Light Édition Platine pour Nintendo Switch à l’issue d’une présentation à la Gamescom de sa suite. C’était un clin d’œil et vous manquerez sa révélation, mais c’était néanmoins agréable car l’original a beaucoup de fans sur PS4 et Xbox One.

Aujourd’hui, l’éditeur a poursuivi son marketing plutôt non conventionnel pour l’itération Switch en publiant la vidéo “manifeste” ci-dessus, qui décrit les principales méthodes de survie lors du parkour et de la lutte contre les zombies. Il se termine en disant que c’est “bientôt”.

Le communiqué de presse n’est pas beaucoup plus éclairant, mais confirme qu’il y aura aussi un support de contrôle de mouvement et apparemment HD Rumble.

Agnesa Belegu, concepteur de jeux en chef de Dying Light, a déclaré : “Nous imaginons Dying Light sur la Nintendo Switch depuis très longtemps. Entrer dans la fluidité du parkour et explorer notre monde ouvert mortel n’a jamais été aussi une montée d’adrénaline. La flexibilité de la Switch aide à s’immerger vous dans notre monde et vous fait vous sentir physiquement impliqué, avec le flux de mouvement et le combat viscéral améliorés par le retour haptique dynamique et le contrôle des mouvements.”

Comme vous pouvez le voir dans le graphique précédemment publié ci-dessous, l’édition physique de vente au détail aura quelques bons cadeaux. Cette version devrait également suivre les équivalents PS4 / Xbox One et inclure quatre packs DLC et 17 skins, il devrait donc y avoir beaucoup de choses à creuser. Les rapports précédents de l’été indiquaient également qu’il arriverait en octobre – ce qui a beaucoup de sens – nous verrons donc si Techland confirme une date bientôt.

Envisagez-vous d'acheter Dying Light Platinum Edition sur Switch ?