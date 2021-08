Dying Light Platinum Edition va changer

in

Dans ce qui a été l’une des annonces majeures les plus impromptues dont nous puissions nous souvenir, Techland a conclu une émission de la Gamescom en parlant de Lumière mourante 2 en confirmant que Dying Light Édition Platine arrive sur le Switch.

L’original Dying Light a fait une grande marque sur PS3 / Xbox 360, avec son action de destruction de zombies à la première personne en bac à sable qui a beaucoup gagné, ainsi que le fait que vous pouvez y jouer en coopération avec des amis en ligne. Il avait ensuite une édition Platinum sur PS4 et Xbox One, qui a amélioré le jeu et inclus tous les DLC; c’est l’itération apparemment portée sur Switch.

Il aura également une savoureuse édition physique, que vous pouvez voir ci-dessous.

Image : Techland

Une seule partie de Dying Light Platinum Edition offrira aux fans plus de 100 heures de jeu en solo et d’innombrables aventures supplémentaires lorsqu’ils jouent avec des amis et explorent le monde en mode coopératif. La sortie physique de l’édition Platinum sur Nintendo Switch contiendra : – Changer de carte de jeu avec Dying Light

– Guide de survie – contenant les trucs et astuces les plus importants pour survivre dans la zone réglementée

– Carte recto-verso

– Autocollants uniques

Aucune date de sortie ni même fenêtre n’a encore été donnée, mais j’espère que cela arrivera bientôt.

