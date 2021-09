Dylan Cease a réalisé un record personnel lors de son pire début de saison

Quatre victoires sans défaites, avec trois départs de 10 retraits au bâton ou plus en août. Cela faisait partie du grand impact de Dylan cesse cette saison, jusqu’à ce qu’il affronte Boston ce samedi, cherchant à franchir la barre des 200 retraits au bâton dans une saison des ligues majeures.

Le bras droit de 25 ans né à Milton, Géorgie, aux États-Unis d’Amérique, a été sélectionné au repêchage 2014 par les Cubs de Chicago au sixième tour, numéro 169 de la sélection générale, de la Milton High School of aux États-Unis. Ville de Milton dans l’État de Géorgie.

Dylan a fait ses débuts en Grandes ligues En juillet 2019, cet après-midi-là en tant que partant lors du premier match d’un programme double contre Detroit, il a gagné après avoir accordé trois points sur quatre coups sûrs avec quatre buts sur balles et six retraits au bâton en cinq manches et a retiré JaCoby Jones sur des prises en deuxième manche pour la première. rayer sa carrière dans MLB.

Dylan Cease était sûr qu’il le ferait à nouveau

Il deviendra le premier titulaire de la Bas blancs pour gagner ses débuts dans le Grandes ligues de Scott Carroll le 27/04/14 vs. Baie de Tampa. A enregistré un sommet en carrière de 11 retraits au bâton le 3 septembre contre Cleveland, il a égalé Carlos Rodon (vs Angels) et Chris Knapp (vs Kansas City) pour le total le plus élevé par une recrue de Los Angeles. Sox blancs depuis 1964.

Avec 197 retraits au bâton en 148 et deux tiers d’une manche de travail a commencé le match pour Dylan Cease, à la recherche de sa 12e victoire, et essayant pour la première fois de briser la barrière des 200 retraits au bâton.

Dans la première manche, il a prescrit ses trois premiers retraits au bâton du match, pour atteindre la marque convoitée de 200 retraits au bâton en une saison. Bien qu’il ait donné deux billets.

Dans la manche suivante, il affronterait trois frappeurs, les retirant dans l’ordre avec deux autres retraits au bâton pour atteindre 202 cette saison et être la sixième place sur sept lanceurs qui ont dépassé la barrière des 200 retraits au bâton, menés par Zack Wheeler avec 225 lancers. les Philly. En plus d’être le troisième de la Ligue américaine derrière R.Ray (220) et G.Cole (217).

Il ne suffirait pas pour plus ce soir, alors qu’en troisième manche avec deux retraits il a dû quitter la surface, allouant sept points mérités, pour sa plus courte performance de la saison, avec deux manches et deux tiers de travail, quatre coups sûrs, cinq promenades et cinq retraits au bâton, avec 71 lancements.

Ce fut certainement son pire début de saison pour Dylan cesse, mais il restera dans sa mémoire pour avoir été sa première fois à franchir la barre des 200 retraits au bâton dans les majeures.