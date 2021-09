Dylan Cease est entré dans l’histoire de la franchise White

Frapper 200 retraits au bâton en une saison pour un partant des ligues majeures est un grand mérite. Eh bien, Dylan Cease a réussi à se placer à la neuvième place de la franchise avec 221 retraits au bâton, parmi les lanceurs qui ont fait le plus grand nombre en une saison.

Dylan est sur la bonne voie pour établir sa meilleure saison dans les ligues majeures, le droitier a fait ses débuts en 2019 après avoir été repêché en 2014 par les Cubs de Chicago à son sixième tour et 169 au total. La même année de ses débuts en MLB en septembre, lors du même premier match, il a affiché sa capacité de retrait au bâton en devenant le premier partant des White Sox à remporter ses débuts dans la ligue majeure depuis Scott Carroll le 27/04/14 contre Tampa Bay. A enregistré 11 retraits au bâton, un sommet en carrière contre Cleveland, et à égalité Carlos Rodon (contre Angels) et Chris Knapp (contre Kansas City) pour le total le plus élevé par une recrue de Los Angeles. Sox blancs depuis 1964.

Bien qu’il ait terminé avec une fiche négative de 4-7 en 2019, il a éliminé 81 adversaires sur des prises en 73 manches de travail avec 5,79 en 14 départs. 2020 a gagné plus qu’il n’a perdu (5-4) en 12 départs, abaissant sa MPM à 4,01 par rapport à ses débuts, mais son taux de retrait au bâton est tombé à 0,75 par manche, contre 1,10 en 2019. par contraventions.

Cesser et détruire. pic.twitter.com/jDfKbXIvBb – Chicago White Sox (@whitesox) 25 septembre 2021

Alors que la saison 2021 se termine bientôt, Dylan Cease affiche des chiffres de carrière fabuleux et une amélioration considérable, Dylan menant son équipe en victoires avec 13 et en retraits au bâton avec 221, tout en étant deuxième en manches lancées avec 161,2. Son taux de retraits au bâton est de 1,36 retraits au bâton par manche (un sommet en carrière). Il a baissé sa moyenne à 3,95 en 31 départs cette saison.

En battant les White Sox 1-0, les Indians de Cleveland, Dylan en a retiré neuf et a atteint 221 retraits au bâton, pour se classer neuvième sur la liste des lanceurs des White Sox qui ont le plus retiré au bâton en une saison. Liste dirigée par Chris Sale lorsqu’il portait la chemise blanche en 2015 avec 274 chocolats offerts à ses rivaux.

Avec 9 K dans sa soirée, Dylan Cease s’est hissé à la 9e place de tous les temps dans l’histoire des Sox parmi les leaders des retraits au bâton d’une seule saison. pic.twitter.com/BPM4cdkP3o – Chicago White Sox (@whitesox) 25 septembre 2021

Avec huit matchs à disputer à la fin de la saison 2021 et son équipe qualifiée pour les play-offs, Dylan Cease n’ira probablement plus au monticule en saison régulière, ajoutant qu’il est sorti avec une gêne au triceps droit, et bien que les rayons X aient donné des négatifs, c’est dans l’évolution de jour en jour.

De loin la meilleure saison de sa carrière, pour le natif de Milton, en Géorgie, qui sera un pilier dans les aspirations des White Sox à progresser dans les séries éliminatoires de la MLB.