Dylan Dreyer d’aujourd’hui présente son troisième bébé, Russell, à l’USIN

Rencontrer Dylan Dreyerest le plus petit amour.

Le samedi 2 octobre, la météorologue de l’émission Today a présenté à ses fans son troisième fils, Russell “Rusty” James Fichera, qui reste hospitalisé à l’USIN du New York-Presbyterian Hospital après être né six semaines avant terme.

“Je suis tellement plein d’émotion et de gratitude pour la semaine dernière”, a écrit Dylan, 40 ans, sur Instagram. “Dieu nous a bénis avec bébé Russell plus tôt que prévu, mais a pris soin de nous tout le long. Je ne pouvais pas imaginer attendre jusqu’en novembre pour le rencontrer.”

Dans une publication Instagram, Dylan, qui a accouché le mercredi 7 septembre. 29, inclus des photos d’elle et de son mari Brian Fichera tenant le nouveau-né et des images du nourrisson endormi pendant qu’il subit une luminothérapie, qui est utilisée pour traiter la jaunisse, un effet secondaire courant après la naissance, même chez les bébés nés à terme.

“Notre séjour au @nyphospital de Lower Manhattan, un hôpital plus petit et plus familial, a encore une fois fait des pieds et des mains. Nos trois garçons sont maintenant nés ici. Je suis en admiration devant tous les médecins et infirmières et ce qui se passe ils l’ont fait pour nous, nous faisant nous sentir en sécurité et à l’aise. “