Dylan Dreyer partage ce qu’il y a dans sa cuisine

Dylan Dreyer fait vraiment tout. Elle est météorologue, personnalité de la télévision et même auteure de livres pour enfants. Son livre Misty the Cloud: A Very Stormy Day sort le 21 octobre. La mère de deux enfants (bientôt trois) a intégré son amour pour la météo dans cette histoire unique, racontant à E !, “Il n’y a pas de personnages de nuages ​​dans livres, ou vraiment n’importe où. Les émotions sont tellement parallèles au temps que je veux dire que vous ressentez l’humeur du temps, qu’il fasse beau, qu’il pleuve ou qu’il soit nuageux. “

Dylan a poursuivi: “Nous avons donc pensé que ce serait une si bonne ressource pour les enfants, un livre émotionnel, mais une histoire amusante, une histoire amusante sur les nuages. Ils peuvent utiliser leur imagination et penser aux nuages, même quand ils ne lisent pas le livre parce qu’ils sont toujours là-haut et là-bas. “

La star d’aujourd’hui a ajouté: “Et puis s’ils veulent aller plus loin et en savoir plus sur les nuages ​​et pourquoi les orages se produisent vraiment ou pourquoi les arcs-en-ciel se produisent, il y a cette section supplémentaire à la fin du livre qui plonge en quelque sorte dans la science un un petit peu plus. ” Le livre a vraiment quelque chose à apprécier pour tout le monde et sert de point de départ pour des discussions familiales précieuses et des leçons apprises.

En plus de lire, Dylan adore cuisiner avec ses enfants. Elle et son fils Calvin’s Cooking With Cal segments sur Today fournissent un contenu incontournable. Il y a tellement d’idées à tirer de Dylan (et Cal) en les regardant préparer leurs plats préférés, mais une composante majeure de la cuisine est d’avoir les meilleurs outils possibles. Dylan a partagé ses appareils de cuisine indispensables, ses ingrédients et ses conseils avec E !. Continuez à faire défiler pour voir ses articles préférés, y compris certains qu’elle a depuis des années de sa propre liste de mariage et la seule chose qui donne Al Roker pour Noël chaque année.