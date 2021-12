Dylan Hopkins, UAB a battu le n ° 12 BYU 31-28 dans l’Independence Bowl

Dylan Hopkins a battu le record de l’Independence Bowl pour le pourcentage d’achèvement dans le vent et la pluie battante, se connectant sur 19 des 23 passes pour 189 verges et trois touchés lors de la victoire 31-28 d’UAB sur le n ° 12 BYU samedi.

Avec UAB (9-4) face aux quatrième et septième minutes à six minutes de la fin, l’entraîneur Bill Clark a réussi une tentative de placement et Hopkins a lancé une passe de touché de 14 verges à Trea Shropshire, le seul joueur de Louisiane sur l’une ou l’autre liste.

« Nous savions que pour gagner le match, nous devions y aller », a déclaré Hopkins.

Le quart-arrière de l’UAB Dylan Hopkins (9) cherche à lancer au cours de la première moitié du match de football universitaire Independence Bowl NCAA contre BYU à Shreveport, Louisiane, le samedi 18 décembre 2021. (AP Photo/Matthew Hinton)

BYU (10-3) semblait être en bonne position pour au moins égaliser, mais Samson Nacua a tâtonné après avoir réussi un rattrapage dans les 25 d’UAB avec 3:36 restants. Les Blazers ont couru neuf jeux consécutifs pour épuiser le temps restant.

« Quelle façon de terminer le match », a déclaré Ckark. « Nous avons protégé le ballon. Pour gagner le match à la fin – courir le ballon quand ils savaient qu’il allait arriver. »

DeWayne McBride a couru pour 183 verges et un score sur 28 courses pour UAB.

« UAB a joué un match fantastique », a déclaré l’entraîneur de BYU Kalani Sitake. « Ce fut un match difficile pour nous, mais nous nous en remettrons. Nous apprendrons, nous grandirons et nous serons meilleurs. C’est toujours une saison fantastique, mais c’est difficile parce que nous devons dire au revoir à ces seniors. «

BYU et le porteur de ballon Tyler Allgeier ont riposté à un déficit de 14 points, égalant deux fois et prenant finalement la tête au quatrième quart. Allgeier a couru 192 verges et a réussi trois touchés.

La passe de touché de Hopkins à Gerrit Prince et la course de 64 verges de McBride ont donné à UAB une avance de deux buts.

Le quart-arrière Baylor Romney – partant à la place de Jaren Hall, blessé – a remis les Cougars dans le match avec un bon début de deuxième quart. Allgeier a réussi un point de 1 yard et Nacua a eu un 2 yards pour l’égaler.

UAB a repris l’avantage avec une passe de 23 verges de Hopkins à Prince avant la mi-temps.

Allgeier a arraché une course de touché de 62 verges pour égaliser à nouveau 1:17 dans le troisième quart. Sa course d’une verge a donné une avance de 28-24 aux Cougars lors du deuxième jeu du quatrième quart.

L’EMPORTER

BYU : Les Cougars ont raté une occasion d’obtenir leur meilleur classement en séries éliminatoires en 26 ans. Les Cougars ont terminé la saison dernière au 11e rang et au 5e rang en 1996.

UAB : Avec deux scores samedi, Prince est passé au cinquième rang sur la liste des réceptions de touchés en carrière d’UAB (15) et au quatrième sur la liste d’une seule saison (10). Les Blazers détenaient une avance de 14-0 lorsque le secondeur Tyler Taylor a été expulsé pour avoir visé à la fin du premier quart.