Dylan Levitt impressionne pour Dundee United contre le Celtic – Man United News And Transfer News

Ayant bien commencé la saison grâce à son prêt à Dundee United, Dylan Levitt a réalisé sa performance la plus impressionnante à ce jour contre les géants écossais Celtic.

Jouant dans un rôle plus avancé, Levitt avait la liberté de monter sur le ballon tout en s’arrêtant pour donner de la solidité au milieu de terrain de Dundee alors qu’ils marquaient un point lors d’un match nul 1-1 contre le Celtic.

Debout face à une forte opposition, la confiance affluait pour l’international gallois alors qu’à un moment donné, il tentait une frappe audacieuse de 60 verges, cherchant à rattraper Joe Hart hors de sa ligne.

Malheureusement, malgré l’obtention de la précision au milieu du but, la puissance n’était pas là et Hart a pu rattraper confortablement à la fin.

Avec 75 touches et 60 passes, à la fois le plus grand nombre de joueurs de Dundee United de loin, Levitt était le point central du jeu des Tangerines et exigeait constamment le ballon.

L’habile milieu de terrain n’a pas seulement impressionné sur le ballon, son travail acharné a contribué à la défense avec trois plaqués, deux interceptions et cinq dégagements.

Dans une performance remarquable, les efforts de Levitt ont été remarqués par les fans et les médias avec FootballScotland écrivant “le gamin gallois était excellent au milieu du parc pour les mandarines de Tam Courts”.

Leur note de match pour le jeune était «le joueur prêté de Manchester United était juste un cran au-dessus au milieu du parc – United a un joyau entre les mains dans la casquette galloise. 8″

Les supporters de Dundee United se sont également rendus sur Twitter pour exprimer leurs louanges à Levitt.

« Excellente performance de DUFC. Assez juste le bâton pour l’arbitre sur la décision de pénalité, mais il a permis à Dylan Levitt de jouer 90 minutes tout en tenant un cigare. – @mrneilforsyth

« Dylan Levitt va gagner une Ligue des champions avec Man United » – @MikeeWalkerrr

Avec la croissance continue de Levitt dans le football senior et le manque de qualité de Manchester United au milieu de terrain, les talents du Gallois sont peut-être ce qui manque à Old Trafford.