Dylan McDermott est de retour sur le tournage en tant que Richard Wheatley (PHOTO) ⋆ .

in

Comment verrons-nous exactement Richard Wheatley (Dylan McDermott), qui était enfermé et en attente de procès à la fin de Law & Order: Organized Crime Saison 1 lorsqu’il apparaîtra cet automne? Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs, mais nous savons qu’il portera un costume pendant au moins une partie de son retour.

McDermott devrait se reproduire dans la saison 2 (après avoir été une série régulière dans la saison 1), apparaissant apparemment dans huit épisodes. Il a partagé deux photos du tournage, l’une de lui dans sa caravane en costume avec la légende “Le retour de Richard Wheatley” et l’autre de la porte de sa caravane. Découvrez-les ci-dessous.

Nous savons également que la saison 2 mettra en vedette Ellen Burstyn reprenant son rôle de la mère du détective Elliot Stabler (Christopher Meloni), Bernadette. (Elle a remporté un Emmy en 2009 pour sa place d’invitée sur SVU.) Et Ron Cephas Jones et Vinnie Jones reviendront respectivement en tant que membre du Congrès et gangster d’Europe de l’Est.

« Le premier tiers de la saison est Le Parrain. Le deuxième tiers est American Gangster. Et le dernier tiers est Scarface », a déclaré le producteur exécutif Dick Wolf à propos de la saison 2. « Ces méchants vont être de très méchants qui donnent à Chris une source constante d’énergie, d’indignation, de croyance en la justice et une manière différente de poursuivre les criminels. que nous n’avons eu auparavant.

Le retour de Richard Wheatley @lawandordertv pic.twitter.com/Z93XUh40am – Dylan McDermott (@DylanMcDermott) 16 août 2021

pic.twitter.com/WC0RB7qgFM – Dylan McDermott (@DylanMcDermott) 18 août 2021

Le crime organisé revient pour sa deuxième saison le jeudi 23 septembre à 10/9c, après une première de deux heures de SVU (qui passera ensuite à son créneau horaire habituel de 9/8c la semaine suivante). Les photos partagées sur les réseaux sociaux par Meloni et Mariska Hargitay de SVU (qui joue le capitaine Olivia Benson) suggèrent qu’il pourrait y avoir un peu de croisement pour lancer les saisons 2021-2022 des deux émissions. Nous devrons attendre pour voir quels autres plans Richard pourrait avoir pour Benson après s’être concentré sur elle dans la finale de la saison 1 du crime organisé.

Loi et ordre : crime organisé, Première de la saison 2, jeudi 23 septembre, 10/9c, NBC