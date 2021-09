Dylan Sprouse et Barbara Palvin Dish sur la suite de leur avenir

in

Dylan époux et Barbara Palvin recommencent dans la Cité des Anges.

Après avoir vécu ensemble à New York pendant plus de deux ans, le couple a dit à E! News qu’ils étaient partis vers l’ouest pour Los Angeles. C’est un prochain chapitre doux-amer pour le couple, qui a annoncé la nouvelle lors d’une conversation exclusive à la Revolve Gallery pendant la Fashion Week de New York.

“Nous déménageons actuellement à LA, donc c’est un peu comme dire au revoir à la ville”, a expliqué Barbara, 27 ans.

Dylan a noté qu’ils étaient en train de préparer le déménagement, ajoutant: “Je ne me sens pas vraiment comme un touriste ici, bien que nous ne soyons pas revenus depuis COVID, ou très souvent. Beaucoup de choses ont évidemment changé.”

L’ancienne star de Disney Channel et le mannequin hongrois ont été liés pour la première fois de manière romantique en 2018 après avoir visité ensemble sa ville natale de Budapest. Dylan et Barbara continueraient à raconter leur histoire d’amour dans un profil 2019 pour le magazine W, qui, selon l’acteur, a commencé avec un DM Instagram.