Dynamique Difficile | Critique de livre : A Mirror Made of Rain de Naheed Phiroze Patel

Par Nawaid Anjum

Noomi Wadia, la jeune protagoniste du premier album de Naheed Phiroze Patel, A Mirror Made of Rain, partage une étrange relation avec les miroirs. “J’aimais la façon dont ils éclairaient une pièce, faisant écho à la lumière d’un mur à l’autre, mais généralement je préférais éviter mon propre reflet, toujours effrayé de ce que je pourrais découvrir si je regardais de trop près.”

La peur de Noomi s’enracine profondément dans sa relation toxique et dysfonctionnelle avec sa mère, Asha, dont la descente dans l’alcoolisme la marque à jamais. « Une mère est le premier miroir dans lequel nous nous voyons. Mais que se passe-t-il si le miroir dans lequel vous regardez est cassé ? Vous pourriez vous voir toujours en morceaux, inutile pour personne, et prendre cela pour la vérité », réfléchit-elle à un moment donné du roman, qui est une exploration de la famille en tant que milieu oppressif qui engendre la discorde et le dérangement, et le foyer comme un lieu de violence et d’inégalité.

A Mirror Made of Rain, l’histoire d’une famille détruite par la dépendance et l’anxiété, commence in medias res, avec la narratrice Noomi nous emmenant à la somptueuse fête de Sheila Sehgal à Kamalpur, une petite ville où tout le monde se connaît et où « la honte se cache à chaque coin de rue ». C’est à la fête que nous rencontrons les personnages intéressants du roman, bavardant et se déhanchant dans leurs plus beaux atours. Sheila, pointilleuse sur sa liste d’invités mais soucieuse des hiérarchies tribales qui régissent ses conditions d’engagement social, invite également Lily Mama, la grand-mère de Noomi, issue d’une vieille famille aristocratique. La famille Wadia comprend le père de Noomi, Jeh, et son grand-père autoritaire Zal Papa. Noomi et Jeh doivent dire à tout le monde qu’Asha est «malade» pour expliquer son absence à la fête.

Alternant entre passé et présent, le roman déroule la dissonance, la fragilité et la rupture qui se trouvent en son cœur, couche par couche, dans des passages délicatement travaillés et adroits à travers ses quatre parties. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille dysfonctionnelle est dysfonctionnelle à sa manière. Les souvenirs d’enfance de Noomi sont tous malheureux, en raison de la négligence de sa mère «absente», qui reste rancunière envers son jeune enfant alors même que ce dernier lutte pour chercher son acceptation; « La cruauté était un langage que j’ai appris aux genoux de ma mère ». Faute d’amour et de soins maternels, Noomi se tourne vers son père, Jeh, ayah Shanta Bai et Lily Mama à différents stades de son enfance, et tous les trois deviennent son rempart émotionnel contre l’indifférence cruelle de sa mère.

Cependant, Noomi, qui recrée son passé à travers la mémoire, reste aux prises avec un sentiment de soi brisé alors même qu’elle passe d’une enfance et d’une adolescence solitaires à un âge adulte troublé, tirant sur l’amour et le sexe. Une grande partie du chagrin et de la souffrance de Noomi résulte du fait qu’elle a été témoin du mariage défaillant de ses parents, qui les détruisait lentement, «comme des termites mangeant une maison». Un Jeh “faible” ne pouvait pas demander le divorce même si leur mariage était un “simulacre”, secoué et rompu par la consommation constante d’alcool d’Asha, ses fréquentes crises et crises de colère. La joie met Noomi mal à l’aise, “comme une paire de chaussures mal ajustées et pinçantes”. La tristesse se pose sur son épaule « comme un lourd oiseau » ; c’est un « lac ; si vous exploriez ses profondeurs, il vous engloutissait tout entier ».

Adolescente fougueuse et rebelle, Noomi finit par être conformiste lorsqu’elle tombe amoureuse et épouse plus tard Veer Malhotra, qui vient d’une famille stéréotypée de la classe moyenne supérieure de New Delhi – “une famille remplie d’esprits étroits et d’ambition démesurée” , succombant aux pressions de la famille Veer pour un mariage traditionnel pendjabi. Quelques jours avant le mariage, Noomi a du mal à s’adapter aux traditions étouffantes de la famille de Veer ; ses beaux-parents insistent sur le fait qu’elle doit garder Karva Chauth rapide et toucher non seulement leurs pieds mais aussi ceux de Veer, lui rappelant comment elle était tombée sur un «vrai diamant» en lui. Quand elle dit tout cela à son père, il lui conseille de s’allonger et de le prendre ; « La paix à tout prix » est son refrain fréquent. C’est parce que, dit-il, il ne veut pas qu’elle rate l’occasion d’être « heureuse avec quelqu’un qui l’aime ».

Incapable de faire face, Noomi doit prendre de fréquentes gorgées de la bouteille de vodka secrètement cachée dans sa valise pour laisser tomber de sa peau les souvenirs horribles de ses rencontres désagréables avec sa belle-famille “comme des sangsues aspergées de sel”. Sa mère était une « pierre précieuse fragile » qui craquait facilement, mais Noomi avait espéré que son mariage avec Veer serait différent car elle était une « personne plus gentille » avec lui : plus gentille, avec des bords plus doux, moins en colère. Cependant, les coûts de jouer selon les règles de la famille, principalement fixées par les hommes, sont lourds ; les rituels et les traditions sont tous conçus pour pousser les femmes à acquiescer, les obliger à se conformer. Noomi se rend vite compte que ses beaux-parents ne l’aiment pas tout à fait, mais un idéal de belle-fille. “Ils aiment le mensonge.” Alors Noomi vit un mensonge, s’efforçant souvent de leur cacher quelque chose ou l’autre, « mentant sur qui j’étais ».

Pour Noomi, s’allonger et prendre tout ce qui se passe dans la maison Malhotra ne se termine pas bien. Dans la foulée, elle se retrouve dans le même état que sa mère, comme si elle était devenue l’héritière de l’histoire d’Asha, de son addiction et de son irascibilité : « La colère… est une falaise. Debout à son bord, la vie semblait plus petite, plus loin. Mais les falaises sont des endroits solitaires et dangereux. Si sa mère buvait pour atténuer les « symptômes de la vie de femme », Noomi boit, dit-elle à son psychiatre, pour qu’elle sente que « l’univers n’est pas si malveillant ». Raconter son histoire devient un acte de « retour sur les années cousues par la présence ou l’absence d’une bouteille dans les mains de ma mère — dans mes mains ».

L’équilibre de la syntaxe du roman est élégant, mais discret ; vous n’avez jamais l’impression que Patel essaie de tout mettre en œuvre ou d’en jeter tellement dans le sac du roman qu’il se déforme à cause de son poids. C’est une écrivaine avec un œil très discriminant et distancié en ce qui concerne les préjugés sexistes dans les hautes sphères de la société et la violence transmise par les « actes les plus anodins ». La dynamique de la relation mère-fille toxique, dysfonctionnelle et anxiogène a été le fil conducteur de la fiction par plusieurs écrivains dans un passé récent, dont Avni Doshi dans Burnt Sugar (Girl in White Cotton). A Mirror Made of Rain aborde cette relation semée d’embûches, avec empathie et sans broncher.

Lorsque Noomi arrive à New York après l’affectation de Veer là-bas, un ouragan est sur le point de faire des ravages. Lorsque les nuages ​​​​d’orage s’ouvrent, les pluies transforment la fenêtre en un miroir qui renvoie les reflets souriants de la famille – Noomi, Veer et leur fille nouveau-née Maya – vers eux. Noomi sait que sa relation avec les miroirs est sur le point de changer.

Nawaid Anjum est une journaliste culturelle indépendante basée à Delhi

Un miroir fait de pluie

Naheed Phiroze Patel

HarperCollins

Rs 599, Pp 296

