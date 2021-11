Dynamo Kiev – Barcelone de la Ligue des champions : programme et où regarder à la télévision

01/01/2021 à 10:27 CET

Nous avons atteint le troisième jour de la Phase de groupes de la Ligue des champions. Les horaires chargés des équipes européennes font qu’elles n’ont pas eu de pause depuis quelques semaines, ce qui signifie que les moteurs commencent à tomber en panne. Cependant, il y a des équipes qui excellent déjà devant d’autres rivaux. Ce sont, sans aucun doute : le PSG, la Juventus, le Bayern, l’Ajax et Liverpool. De cette myriade d’équipes, seul le PSG a tiré un match, les autres ont tout gagné. Cette fois, c’est au tour de l’affrontement entre la Dynamo Kiev et FC Barcelone à NSK Olimpijs’kyj à Kiev.

De leur côté, les équipes espagnoles ont du mal à acquérir une nette supériorité. L’Atlético de Madrid compte 4 points et est deuxième du groupe à égalité avec Porto. Le Real Madrid deuxième du groupe avec 6 points à égalité avec le shérif de Transnistrie tandis que Villarreal est également deuxième du groupe avec 4 points. Séville occupe une position identique avec 3 points.

De son côté, le FC Barcelone n’obtient pas non plus ses meilleurs résultats et ce jour-là la possibilité de dépendre de lui-même pour se qualifier pour la prochaine phase de la compétition est en jeu. Il a trois points après avoir remporté un seul match et perdu les deux autres.

HORAIRE ET O VOIR LA PHASE DE GROUPES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

On peut suivre ce match sur Mardi 2 novembre à 21h00 (CET, une heure de moins aux Canaries) via Movistar Champions League et Movistar +.