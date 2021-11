23/11/2021

Le à 23:08 CET

Fans d’Isaac

Il a souffert mais a gagné. Le froid de Kiev était sur le point de geler le Bayern, mais ceux de Nagelsmann, dans un bon exercice de compétitivité, ils ont scellé une première place que tout le monde savait qu’il allait lui appartenir.

DKV

LA BAIE

Dynamo de Kiev

Buschan ; Kedziora (Karavaev, 76′), Zabarnyi, Syrota, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskyy, De Pena (Garmash, 46′), Shkurin (Vitinho, 46′).

FC Bayern

Neuer; Pavard, Nianzou (Tillman, 85′), Lucas Hernández (Sarr, 46′), Davies, Goretzka, Tolisso, Sané (Richards, 88′), Müller, Coman (Marc Roca, 67′), Lewandowski.

Buts

0-1, M.14, Lewandowski. 0-2, M. 42, Coman. 1-2, M. 70, Garmash.

Arbitre

H. Meler. TA : Shaparenko (32′), Sarr (52′).

Stade

Olympique de Kiev. 55 000 ESP.

L’équipe bavaroise est sortie déterminée à prendre l’avantage sur le tableau d’affichage, et elle l’a fait dans le premier quart d’heure. Une balle rebondit Lewandowski en a profité pour marquer ce qui est peut-être le but de la journée. Le pôle est passé à connecter un chilien et envoyer la balle accrochée au poteau.

Petit à petit, l’équipe locale est entrée en jeu, et s’apprêtait à faire match nul après une grave erreur de Neuer. Le gardien a tenté de dégager avec ses pieds un ballon qui l’a dépassé après un dribble irrégulier et a touché le bois.

Le Dinamo a pardonné, et pas le Bayern. Coman a profité d’un grand coup de Muller, qui a sauté par-dessus le ballon pour permettre au Français, et l’ailier a envoyé le ballon dans les filets depuis le sommet de la petite fille.

En seconde mi-temps, avec le gazon en meilleur état, L’équipe de Lucescu est ressortie avec un esprit renouvelé. Ce n’était que deux minutes après la reprise lorsque Vuyalski a aidé Shaparenko, qui a tiré à deux reprises sur un Neuer attentif.

Le Bayern n’arrivait pas à trouver un rythme sur le ballon et le Dinamo grandissait. Encore plus quand Tsygankov a fui pour Garmash et il a coupé les distances avec un tir bas, qui a glissé entre les jambes de Neuer. Seulement cinq minutes plus tard, Sydorchuk avait la cravate, mais Neuer a répondu oui cette fois avec une grande intervention.

Le Bayern a souffert et le Dinamo avait encore de l’air pour attaquer. Lewandowski était sur le point de marquer au tournant, mais son tir est passé à côté, sans clôturer le match. Presque dans la remise, le Dinamo avait le plus clair, mais Tsygankov s’est amusé en entrant dans la zone et Goretzka a réussi à sauver l’action et le triomphe.