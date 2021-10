Dynamo Kiev de la Ligue des champions : programme et où regarder à la télévision

19/10/2021 à 00h02 CEST

Ronald Gonçalves

Cette semaine, la nouvelle édition du UEFA Ligue des Champions, nous permettant de profiter d’une confrontation entre les Barcelone et le Dynamo de Kiev dans le cadre de Groupe E, lequel doit avoir lieu au Camp Nou le Mercredi 20 octobre à 18h45 (HEC) via Movistar + et Movistar Champions League.

De cette façon, il est nécessaire de souligner que la BarceloneAprès deux défaites consécutives, il est contraint de marquer des points pour ne pas perdre espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi. Après avoir perdu contre lui Benfica et contre lui Bayern Munich, les de Ronald Koeman Ils ont besoin des 3 prochains points pour rester en vie, ils feront donc tout leur possible pour tout donner pour tout.

En revanche, ceux dirigés par Image de balise Mircea Lucescu ils enregistrent une défaite contre le Bayern (5-0) et un match nul avec Benfica (0-0), ils atteindront donc le match avec 1 point et -5 de différentiel de buts. Par conséquent, actuellement, sont classés en phase éliminatoire de la Ligue Europa.

HORAIRE ET O REGARDER LE MATCH DE LA LIGUE DES CHAMPIONS À LA TÉLÉ

Le match entre Barcelone et le Dynamo de Kiev de Jour 3 de la Ligue des Champions 2021 – 2022 aura lieu ce Mercredi 20 octobre à 18h45, et peut être apprécié en Espagne grâce à la diffusion de Ligue des champions Movistar et Movistar +.