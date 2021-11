Dynamo Kiev vs Barcelone, Ligue des champions : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Dynamo Kiev (4e, 1pt) vs FC Barcelone (3e, 3pts)

Compétition/Journée: 2021-22 UEFA Champions League, Groupe E, 4e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Gerard Piqué, Sergio Agüero, Sergi Roberto, Martin Braithwaite (sort)

Dynamo Outs & Doutes: Artem Besedin, Vladyslav Kulach, Vitaliy Mykolenko (sort)

Date/Heure: mardi 2 novembre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 16h HE, 13h PT (USA), 13h30 IST (Inde, mercredi)

Lieu: NSC Olympiyskyi, Kiev, Ukraine

Arbitre: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), BT Sport 3 (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), SONY TEN 1 (Inde), Movistar Liga de Campeones (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: Paramount+ (États-Unis), BT Sport Live (Royaume-Uni), Movistar+ (Espagne), autres

Après un match nul décevant à domicile contre Alavés en difficulté ce week-end, Barcelone revient à l’action pour le plus gros match de sa saison alors qu’il se rend en Ukraine pour affronter le Dynamo Kiev.

Ces deux équipes se sont affrontées il y a deux semaines dans ce qui s’est avéré être le dernier match européen de Ronald Koeman en charge et c’était une victoire cruciale mais déprimante 1-0 qui a maintenu le Barça en vie dans le groupe devant celui-ci.

Le calcul est assez simple pour le Barça : s’ils gagnent mardi et que Benfica n’obtient qu’un point contre le Bayern Munich en Allemagne, les Catalans auront la chance de décrocher la deuxième place du groupe E et d’éliminer Benfica à domicile avec une victoire le jour du match. 5, un scénario qui semblait presque impossible lorsque les Portugais ont détruit le Barça à Lisbonne il y a un peu plus d’un mois.

Xavi Hernández sera très probablement l’entraîneur du Barça lors de ce match de Benfica, mais nous ne pouvons pas nous devancer. Le manager par intérim Sergi Barjuan sera aux commandes mardi et a la pression pour mener son équipe à une victoire dont le Barça a désespérément besoin.

Heureusement pour Barjuan, il reçoit de sérieux renforts alors que Frenkie De Jong et Ansu Fati, qui se reposaient ce week-end, devraient revenir dans la formation de départ. Ronald Araujo et Ousmane Dembélé sont également de retour, rendant l’équipe du Barça nettement plus forte au bon moment.

Comme ils l’ont prouvé au Camp Nou il y a deux semaines, le Dynamo ne sera pas un adversaire facile. Même si le Barça a été horrible ce soir-là, les champions d’Ukraine étaient organisés et difficiles à briser, et c’est toujours une proposition très difficile dans leur pays.

Le Barça a besoin d’une performance d’équipe sérieuse et dominante et ils auront également la qualité individuelle pour trouver les ouvertures et les objectifs pour leur faire gagner. Parce que Barjuan est un intérim et qu’une victoire est vraiment tout ce qui compte ici, je donnerai un laissez-passer au Barça s’il ne peut pas jouer un football brillant tant qu’il obtient trois points. Je ne veux vraiment pas dépendre d’un voyage à Munich pour décider du sort de mon équipe en Europe cette saison.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, García, Lenglet, Alba ; De Jong, Busquets, Gavi ; Dest, Memphis, Fati

Dynamo (4-2-3-1): Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev ; Sydorchuk, Shaparenko ; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Verbič

PRÉDICTION

L’équipe sera plus forte et vraiment prête pour celui-ci, et même si je m’attends à ce que le Dynamo livre un bon combat, ce match signifie tout simplement trop et le Barça le voudra vraiment : 2-1 pour les bons.