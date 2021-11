Dynamo Kiev vs Barcelone, Ligue des champions: score final 0-1, le vainqueur d’Ansu Fati donne au Barça trois points cruciaux

Barcelone s’est rendu en Ukraine pour un énorme match de phase de groupes de la Ligue des champions contre le Dynamo Kiev et est reparti avec une victoire acharnée 1-0 qui les place en position de force pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la cinquième journée. Les Blaugrana ont pris l’initiative et a cherché des buts toute la nuit, et Ansu Fati a marqué un beau vainqueur pour donner à l’équipe de Sergi Barjuan trois points cruciaux.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a pris l’initiative dès le début, dominant la possession et cherchant à exploiter l’espace à travers les ailes pour créer des opportunités. Les Blaugrana étaient dangereux et ont eu de très bons moments d’attaque tout au long de la mi-temps, mais ils n’ont jamais créé de véritable chance, à l’exception d’une tête de Nico González qui a été sauvée par le gardien de but.

Le Dynamo était également dangereux lui-même chaque fois qu’il avait une chance d’aller sur le compteur, et Shaparenko avait peut-être sa meilleure chance lorsqu’il recevait un centre en bonne position à l’intérieur de la surface mais envoyait son tir loin de la marque.

Dans l’ensemble du jeu, aucune équipe ne méritait de perdre, mais le Barça était le plus proche du but, et ils devaient être un peu plus précis avec le dernier ballon pour trouver les buts en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps a suivi un scénario très similaire à la première, le Barça ayant le ballon et attaquant mais luttant pour trouver une réelle opportunité tandis que le Dynamo attendait la bonne opportunité pour aller sur le comptoir.

Ansu Fati a commencé à vraiment influencer le jeu au cours de la seconde mi-temps, et il a donné au Barça une occasion en or lorsqu’il a été renversé par Kedziora à l’intérieur de la surface. L’arbitre a d’abord donné un penalty, mais après s’être rendu sur l’écran du VAR, la décision a été annulée car Fati a été jugé avoir donné un coup de pied au défenseur de Kiev.

Quelques minutes plus tard, cependant, Fati est revenu sur les lieux, a été le plus rapide au ballon après qu’un centre d’Óscar Mingueza a été dévié et a tiré une roquette absolue dans le toit du filet pour donner l’avantage au Barça avec 20 minutes de la fin.

Dynamo a eu une très forte réponse à passer derrière et a eu plusieurs attaques dangereuses, dont un tir de Tsygankov qui a été bien sauvé par Marc-André ter Stegen. Alors que nous atteignions les dernières minutes, l’équipe locale a intensifié la pression et la défense du Barça semblait de plus en plus vulnérable, mais elle a réussi à garder le ballon jusqu’au coup de sifflet final.

Le Barça terminera la quatrième journée à la deuxième place grâce à la défaite de Benfica face au Bayern Munich et peut décrocher une place en huitièmes de finale dans trois semaines. C’était la chose la plus importante dans ce match et le Barça l’a réalisé, et ils ont encore une fois assez bien joué pour gagner par plus d’un seul but. Bravo, les garçons !

Dynamo de Kiev: Bushchan; Kędziora (Tymchyk 77′), Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko (Shepeliev 81′) ; Tsygankov, Buyalskiy (Lednev 81′), De Pena (verbe 77′); Garmash (Vitinho 71′)

Objectifs : Aucun

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza, García, Lenglet (Araujo 79′), Alba; Nico, Busquets, De Jong ; Gavi (Dembélé 65′), Memphis, Fati (Balde 87′)

But : Fati (70′)