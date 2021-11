Dynamo Kyiv vs Bayern Munich : composition, actualités de l’équipe, une équipe super-appauvrie et plus encore !

Le Dynamo Kyiv n’est peut-être pas la meilleure équipe du monde, mais comme Augsbourg l’a prouvé, vous n’avez pas besoin d’une équipe d’un milliard de dollars pour battre le Bayern Munich. Julian Nagelsmann est confronté au défi de poursuivre sa séquence de victoires consécutives en Ligue des champions avec une équipe gravement épuisée, pour des raisons qui ont été largement couvertes.

C’est sûr que ce n’est pas une position confortable.

Nouvelles de l’équipe

Il y a de mauvaises nouvelles, et puis il y a de pires nouvelles. La mauvaise nouvelle est que Niklas Sule, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting et Michael Cuisance manqueront tous le match en raison des mesures de quarantaine. La pire nouvelle est que Kingsley Coman et Marcel Sabitzer portent tous deux de petites blessures, ce qui les rend douteux pour le match. Avec Dayot Upamecano également suspendu, Nagelsmann va devoir gratter le fond du baril pour aligner une équipe appropriée contre Kiev.

Dans l’attaque, Robert Lewandowski et Thomas Muller commenceront probablement en haut, Leroy Sane les soutenant depuis l’aile gauche. Si Coman finit par être en forme, il devrait commencer sur l’autre flanc – sinon, le jeune du Bayern II Malik Tillmann a voyagé avec l’équipe et pourrait faire ses débuts en Ligue des champions.

Le milieu de terrain sera probablement composé de Leon Goretzka et Corentin Tolisso, le Français étant chargé de remplacer Joshua Kimmich. Il est peu probable que quelque chose de bon en sorte, mais ce sont les seuls milieux de terrain qui nous restent. Roca ? Qui est Roca ?

La défense va être plutôt de fortune, compte tenu des absences d’Upamecano et de Sule. Tanguy Nianzou peut s’attendre à sa deuxième titularisation consécutive en UCL, aux côtés de Lucas Hernandez au centre. Alphonso Davies devrait également faire partie du XI, mais ne vous attendez pas à ce qu’il joue les 90. Benjamin Pavard complète la ligne de fond, qui sera soutenu par Manuel Neuer dans le but.

Voici à quoi devrait ressembler le onze de départ. Cela suffira-t-il pour battre Kiev ?