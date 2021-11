Dynamo Kyiv vs Bayern Munich: couverture complète de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021

Les matchs à l’extérieur en Ligue des champions ne sont jamais faciles, mais le Bayern Munich a une bonne séquence en ce moment. Les Bavarois n’ont plus perdu à l’extérieur depuis le match du PSG en 2017, lorsque Carlo Ancelotti était encore aux commandes. Cependant, de telles séquences ont l’habitude d’être interrompues dans les pires moments, et cela pourrait être l’une d’entre elles.

La défaite du Bayern face à Augsbourg vendredi dernier donnera un peu d’espoir au Dynamo Kiev. Ils n’ont pas encore marqué un seul but lors de la phase de groupes de l’UCL cette année, mais affronter une équipe du Bayern épuisée pourrait être leur meilleure chance. Avec la controverse et les absences des joueurs pesant sur l’entraîneur Julian Nagelsmann pour ce match, nous pourrions voir un autre bouleversement sur les cartes.

