Le redémarrage de CW’s Dynasty continue de perdre des membres de la distribution. Au cours de l’épisode de vendredi soir, l’émission a finalement révélé à qui étaient destinés les funérailles lors de la première de la saison 4. Les spoilers suivent pour l’épisode du 6 août “Go Rescue Someone Else”. Le majordome de la famille Carrington, Joseph Anders, joué par Alan Dale, est décédé. Anders a duré à peu près aussi longtemps que l’original Anders, qui a été présenté dans les quatre premières saisons de la dynastie originale, joué par Lee Bergère.

Anders a sauvé Liam Ridley (Adam Huber) et Fallon Carrington (Elizabeth Gillies) des ravisseurs, mais il s’est blessé aux côtes, selon TVLine. La blessure ne l’a pas tué, mais la douleur était si gênante qu’il a eu un accident de voiture alors qu’il se rendait à l’hôpital pour rendre visite à Cristal Jennings Carrington (Daniella Alonso).

La mort d’Anders a été étrangement préfigurée plus tôt dans l’épisode lorsqu’il a dit à Fallon que rien ne lui arriverait tant qu’il pourrait l’aider. Elle lui a également demandé s’il pardonnerait un jour à sa fille, Kirby Anders (Maddison Brown). “Je l’ai déjà fait et je serai heureux de le lui dire quand je la verrai la prochaine fois”, a-t-il déclaré à Fallon.

Le premier épisode de la saison 4 a confirmé que quelqu’un mourrait au cours de la saison, mais il n’était pas clair avant l’épisode de vendredi qui c’était. Un enterrement a été taquiné dans ce premier épisode, et tout le public savait que la mort secouerait Fallon. Au fil de la saison, d’autres flash-forwards ont révélé qui d’autre avait assisté aux funérailles, de sorte que d’autres personnages ont été lentement éliminés.

Dynasty a été créé en octobre 2017 et est un redémarrage du feuilleton bien-aimé des années 1980 du même nom créé par Richard et Esther Shapiro. La nouvelle version a été développée par Sallie Patrick, Josh Schwartz et Stephanie Savage. La série a déjà connu plusieurs changements de distribution, à commencer par l’original Celia Machado/Cristal Flores tué entre les saisons 1 et 2 parce que Nathalie Kelley est partie. Ana Brenda Conteras a ensuite été choisie comme Cristal pour la saison 2, mais elle a été remplacée par Daniella Alsonso pour les saisons 3 et 4. Nicollette Sheridan, qui jouait Alexis Colby, a également quitté la série pendant la saison 2. James Mackay, qui jouait Steven Carrington, est parti dans la saison 2 aussi.

Dynasty a déjà été renouvelé pour une cinquième saison en février. De nouveaux épisodes sont diffusés sur The CW Fridays à 21 h HE. Les trois premières saisons sont disponibles en streaming sur Netflix.