Dynasty Warriors 9 Empires arrive à l’ouest en février 2022

Koei Tecmo et Oméga Force ont annoncé que Dynasty Warriors 9 Empires se dirige vers l’ouest sur 15 février 2022 – seulement deux mois après son lancement le 23 décembre 2021 au Japon.

Le jeu devrait être lancé sur plusieurs plates-formes en Amérique du Nord et en Europe, notamment PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Initialement prévu pour une sortie au début de 2021, Koei Tecmo et le développeur Omega Force ont annoncé que Dynasty Warriors 9 Empires sortirait de la fenêtre de sortie initiale au début de cette année.

Vous pouvez consulter la bande-annonce de la date de sortie ci-dessous.

Un communiqué de presse détaillant le lancement du jeu en 2022 a noté que la version PS5 sera une version numérique uniquement, mais si vous prévoyez de prendre la version physique sur PlayStation 4, vous serez éligible pour recevoir une mise à niveau gratuite vers la PS5 version.

“Combinant l’action un contre 1 000 de Dynasty Warriors avec l’ajout d’éléments tactiques, Dynasty Warriors 9 Empires met les joueurs dans une quête pour conquérir la Chine ancienne en combinant l’utilisation de la stratégie et de l’épée”, lit-on dans un communiqué de presse de l’éditeur.

« Les batailles ont radicalement changé par rapport aux titres précédents de la série grâce à la nouvelle fonctionnalité : « Storming the Castle ». Les zones autour des châteaux étant désormais transformées en champs de bataille, les escarmouches évoluent en rencontres « Storming the Castle », avec des joueurs luttant pour prendre le contrôle du château. Les joueurs pourront également utiliser des « batailles de siège avec des troupes » afin d’envahir la base ennemie, en tirant parti des armes de siège tout en donnant des instructions aux troupes pendant la bataille. Une fois que les joueurs ont franchi la porte d’un ennemi, ils entreront dans une « bataille décisive » et pourront revendiquer la victoire après avoir vaincu le commandant. Bien que tous les officiers ennemis rejoindront le champ de bataille pour une dernière résistance féroce, les joueurs auront une chance de les vaincre et de les capturer.”

Comme toujours, la sortie du jeu Musuo par Empires ne se limite pas à se battre – l’accent sera également mis sur les intrigues politiques et le système national alors que vous vous efforcez d’unir une Chine divisée. Chaque mois, vous pourrez donner des ordres pour rechercher de nouveaux officiers pour rejoindre le royaume, acheter des flèches et des objets et exécuter une variété de commandes militaires, économiques et diplomatiques en fonction de votre position et de votre position dans la région.