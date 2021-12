Dynasty Warriors 9 Empires et The Jackbox Party Pack 7 arrivent sur Stadia

Google a dévoilé deux autres jeux à venir sur la plate-forme Stadia : The Jackbox Party Pack 7 et Dynasty Warriors 9 Empires.

Le Jackbox Party Pack 7 comprend cinq jeux avec Quiplash 3, le chaotique coopératif The Devils and the Details, le jeu de combat de dessin Champ’d Up, le jeu de parole en public Talking Points et le jeu de devinettes de la culture pop Blather ‘Round. La collection de jeux de société sera lancée pour Stadia le 7 décembre, près d’un mois après sa suite, The Jackbox Party Pack 8, initialement publié pour le service de Google.

Dynasty Warriors 9 Empires arrivera également sur Stadia, bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée spécifiquement pour la version Stadia. Le jeu combine l’action un contre 1 000 de Dynasty Warriors 9 avec des approches plus stratégiques telles que la politique et la diplomatie. Il sera intéressant de voir comment l’action frénétique du champ de bataille se maintient pendant la diffusion et si elle se compare à certains des meilleurs jeux Stadia.

Le jeu sera lancé en Occident le 15 février 2022 pour Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5. Selon un communiqué de presse de Koei Tecmo, la date de sortie de la version Stadia sera « annoncée dans un avenir proche ».

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

recherche le sur Google

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.