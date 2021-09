Dyo, 14 et 9 ans, gagne 30 000 $ par mois pour extraire la crypto avec de l’énergie renouvelable

28 sept. 2021 11:12 UTC

La beauté derrière les réseaux de crypto-monnaie comme Bitcoin est le fait incontestable que n’importe qui participera dans le domaine de l’extraction de crypto. En fait, 2 frères et sœurs ont expliqué dans une interview très récente qu’ils récoltaient plus de 30 000 $ par mois en exploitant des actifs numériques.

Kid Duo capture 30 000 $ par mois en minant des devises numériques

Un frère et une sœur de 14 et 9 ans ont récemment fait la une des journaux pour expliquer comment ils créent plus de 30 000 $ par mois d’actifs cryptographiques miniers. Aanya Thakur, 9 ans, et son frère Ishaan, 14 ans, ont exploité en profondeur trois types de monnaies numériques cet été parce qu’ils “voulaient savoir quelque chose de nouveau sur la technologie – et également gagner de l’argent sur le moyens.” Les 2 sont apparus dans un reportage très CNBC imprimé par le communicateur Taylor Locke et donc la diffusion CNBC “Make It”.

Selon les frères et sœurs Thakur, le duo exploite le bitcoin (BTC), l’ethereum (ETH) et le ravencoin (RVN). Des vidéos Youtube ont enseigné à Ishaan un moyen de convertir son ordinateur Alienware en plate-forme minière et au départ, les frères et sœurs ont miné l’Ethereum pour commencer. “L’extraction de crypto est simplement comme l’extraction d’or ou de diamants”, a expliqué Ishaan dans son interview. « Au lieu d’utiliser des pelles, vous minez avec des ordinateurs. plutôt que de trouver un peu d’or ou un diamant dans la mine, vous découvrez une crypto-monnaie », a-t-il ajouté.

Ishaan et Aanya aimaient le plus l’exploitation minière et avec l’aide de leur père, ils ont lancé une entreprise minière connue sous le nom de Flifer Technologies. « Ce qui nous a le plus plu, c’est d’avoir commencé à ajouter beaucoup de processeurs [or chips], et créé 1 000 $ au cours de notre premier mois », a fait remarquer Ishaan. À la fin du mois de juillet, le couple a pu acheter différentes instruments comme des ASIC Antminers compatibles SHA256, à bord des GPU Nvidia RTX 3080-Ti. Ishaan a souligné :

“Nous pouvons traiter un peu plus de dix milliards d’algorithmes Ethereum par seconde.”

L’exploitation de la fratrie utilise 100 % d’énergie renouvelable

Le père du duo a facilité le démarrage de l’équipe et a contracté un prêt pour que l’équipe frère et sœur s’agrandisse. Le rapport de Taylor Locke détaille cette règle ne divulguerait pas l’ampleur du prêt. L’histoire des frères et sœurs Thakur suit l’histoire du créateur de NFT « Weird Whales », âgé de 12 ans, qui a créé quelques centaines de milliers de billets verts dans le mercantilisme de l’éther, son assortiment NFT.

Il y a eu une variété de jeunes qui sont entrés dans la planète des crypto-monnaies à un jeune âge. En 2018, un chercheur en sécurité de 15 ans a partagé un exploit de portefeuille matériel Ledger qu’il a trouvé. La même année, un développeur de 14 ans a conçu une plate-forme d’options non censurée. Le frère et la sœur de l’État américain du Texas ont lancé Flifer Technologies, a expliqué tout au long de leur interview qu’une fois qu’ils ont extrait la crypto, ils utilisent « 100 % d’énergie renouvelable ».

“Nous sommes passés de ma table au garage, car la maison recevait une quantité excessive de chaleur et de bruit”, ont mentionné les frères et sœurs Thakur. “[W]e est devenu trop grand pour le garage, car la chaleur et le bruit [were] un montant excessif pour le garage aussi. Nous avons tendance à utiliser actuellement le garage uniquement pour construire et tester des plates-formes minières. Une fois qu’ils sont préparés, nous avons tendance à les déplacer vers un centre de données professionnel et climatisé au centre-ville de Dallas. »

