Dysfonctionnement national de pointe | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par James Howard Kunstler, Kunstler:

Plus besoin de se disputer sur la suppression du financement de la police. La police à travers l’Amérique a été désarmée et castrée avec succès. Pourquoi un flic avec un sens de l’auto-préservation interférerait-il dans la commission d’un crime maintenant? Supposons simplement que le contrat social soit annulé. Tu es tout seul.

Faits intéressants, au fait: les rapports de viol ont augmenté de 322% à New York au cours de l’année écoulée, les fusillades ont augmenté de 97% et les meurtres de 44% – un bon début pour la nouvelle ère du tout-contre-tous, où la vie est solitaire, pauvre, méchant, brutal et court. Mais ne vous inquiétez pas, Benjamin Crump et sa légion d’avocats de super-héros en dommages corporels sont prêts à faire appliquer la suspension de la loi, demandant des paiements de plusieurs millions de dollars dans des poursuites civiles, comme les 27 millions de dollars récemment réglés sur la famille de George Floyd, qui est 27 millions de dollars de plus que ce que Jésus de Nazareth a reçu pour un traitement un peu plus dur il y a des années, bien que, selon la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, George Floyd a de loin dépassé le vieux seigneur et sauveur en pure sainteté. On dirait que George et Jésus seront bientôt en lice pour Speaker of Kingdom Come dans le nouveau cosmos révisé d’American Wokery.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Quoi qu’il en soit, le conseil municipal de New York a voté le mois dernier pour mettre fin à l’immunité qualifiée pour les policiers, qui les protégeait autrefois de poursuites personnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Résultat prévisible: ils n’exerceront plus leurs fonctions. Ceci s’ajoute au maire Bill de Blasio mettant fin à la pratique séculaire de la mise en liberté sous caution pour les criminels inculpés en attendant le règlement d’une affaire pénale. Pendant ce temps, la principale prison de la ville, Rikers Island, devrait être fermée en 2026. Abolissez l’incarcération! Bravo, Big Apple!

Pour le moment, Derek Chauvin est sur la glace, ayant servi son but de chèvre sacrificiel dans un procès qui avait toute la vitesse fatidique du Chattanooga Choo-choo. Inutile de répéter les actions préjudiciables de la représentante Maxine Waters (D-Calif), de l’occupant ovale du bureau Joe Biden, de son acolyte Kamala Harris, du journal Minneapolis Star-Tribune, du Minnesota AG Keith Ellison et d’autres travailleurs du chemin de fer de la justice. L’affaire sera sûrement portée en appel et au moment où elle sera finalement jugée, les anciens États-Unis seront également sur la glace – dans la morgue des civilisations perdues.

L’officier de police de Minneapolis, Kim Potter, est le suivant dans la mort de plusieurs suspects de crime Daunte Wright, qui a changé sa vie quand il a pris la décision impulsive d’échapper à l’arrestation sur un mandat en cours pour possession d’armes à feu. Et sur le pont: Columbus, Ohio, le policier Nicholas Reardon, qui (on dit partout sur Twitter et à la télévision par câble) est injustement intervenu dans une attaque au couteau entre deux filles se livrant à des activités normales d’adolescentes, comme leur jeu normal et ludique. chemin.

La théorie critique de la race et son bras d’application, le racisme systémique, ont mis l’Amérique dans un nelson complet, ayant mis en avant l’idée que toute réglementation du comportement chez 13% de la population américaine est un crime contre l’humanité – faisant de l’anarchie un nouveau droit social. . En attendant de voir comment cela fonctionnera à mesure que 2021 avancera. La météo n’a pas beaucoup coopéré cette semaine aux événements susmentionnés, il y a donc eu peu d’action dans les rues après le verdict Chauvin et tout – sauf à Portland, Oregon, ville des masochistes, où les émeutes nocturnes se sont poursuivies comme d’habitude.

Y a-t-il un problème avec tout cela? Seulement que les 87% restants des personnes qui vivent aux États-Unis ont jusqu’à présent échoué à identifier ces opérations pour ce qu’elles sont, une hâte épique – par quoi je veux dire la recherche et l’acquisition d’avantages, y compris de grosses sommes d’argent, par sournois moyens. Désolé de vous dire: la responsabilité en incombe aux 87% qui sont suffisamment lâches et irréfléchis pour se laisser bousculer. Quel est le gain pour eux dans ce jeu? Un sentiment de pureté morale radieuse et auto-informée pour consentir à être contraint par les arnaqueurs. La ruée vers l’endorphine doit vraiment être quelque chose, un peu comme un snootful de fentanyl-and-meth.

En savoir plus sur Kunstler.com