Dyson a réduit de 50 euros le nouvel aspirateur Dyson Micro, son modèle ultraléger et puissant | La technologie

L’aspirateur le plus puissant et le plus léger de Dyson est maintenant en soldes de Noël avec une remise de 50 euros.

Les aspirateurs Dyson sont connus dans le monde entier car ils sont parmi les plus puissants et les plus satisfaisants à utiliser pour nettoyer les sols. C’est certes une marque plus chère que la moyenne de ce type d’aspirateur, mais sa technologie dépasse largement la concurrence.

Maintenant, vous pouvez trouver en vente l’un de ses nouveaux modèles, le Dyson Micro 1.5kg, que vous pouvez acheter en solde pour seulement 329 euros.

Aspirateur vertical sans fil puissant avec moteur cyclone capable d’aspirer 99,99% des particules et pesant seulement 1,5 kg.

Il s’agit de une remise de 50 euros pour un modèle avec quelques mois depuis son lancement, quelque chose de rare dans la marque qui est essentiellement de le promouvoir pendant Noël.

Le Dyson Micro est un aspirateur Dyson typique, mais beaucoup plus léger. Son poids total n’est que de 15 kilogrammes, donc l’un des plus légers que vous puissiez acheter. Son moteur est légèrement plus petit que les autres modèles, mais il est tout aussi puissant.

D’après Dyson est capable d’aspirer 99,99 % de particules microscopiques et a une batterie qui donne un autonomie de 20 minutes à vitesse maximale.

La liberté de passer l’aspirateur dans la maison sans fil est désormais beaucoup plus abordable. Ce sont les meilleurs aspirateurs sans fil que vous puissiez acheter.

A une brosse 45% plus petite que les autres modèles, donc ajouter sa légèreté vous permet de le déplacer vers plus d’endroits, tels que des endroits inaccessibles comme les parties basses des meubles ou sous le lit. De plus, sa brosse Fluffy est parfaite pour tous les types de sols.

Dyson Micro est livré avec un suceur plat avec des lumières pour capturer toute la poussière et les débris de chaque coin de votre maison. Il comprend également une base de chargement murale, une brosse pour matelas et tissus d’ameublement, un adaptateur d’angle éclairé et une brosse multifonction.

Vous pouvez l’obtenir dans la boutique en ligne Dyson en Espagne avec une livraison gratuite et rapide pour 329 euros.

