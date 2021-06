Dyson lance l’aspirateur Omni-Glide en Inde : prix, caractéristiques et où acheter

Le modèle n’est disponible qu’en un seul look

Dyson : Dyson a lancé son aspirateur Omni-Glide en Inde, et la société a déclaré qu’il s’agissait de son premier rouleau souple omnidirectionnel. L’aspirateur a une tête allongée, équipée de deux rouleaux souples motorisés qui ramassent la poussière. Dyson a déclaré que la tête pourrait pivoter vers l’avant, vers l’arrière et sur les côtés. Voici tout ce que vous devez savoir sur cet appareil de Dyson.

Aspirateur Dyson Omni-Glide : prix en Inde et où acheter

L’aspirateur a été lancé par la société en Inde au prix de Rs 34 990. Le modèle n’est disponible qu’en un seul look – son modèle de couleur violette et nickel. Le modèle est disponible à l’achat sur le site Web de Dyson, Flipkart ainsi qu’Amazon et les espaces de démonstration Dyson dans les grandes villes – Mumbai, Delhi, Bengaluru, Chennai et Gurugram. En dehors de cela, les clients peuvent également trouver l’aspirateur dans certains magasins Croma.

Fonctionnalités du Dyson Omni-Glide

L’aspirateur Omni-Glide est le premier produit de cette gamme de Dyson à être doté d’une tête omnidirectionnelle. En dehors de cela, Dyson le présente également comme son offre la plus mince.

Parmi les autres caractéristiques répertoriées par Dyson pour son produit, citons le format en ligne de l’appareil doté d’un système de séparation, d’un moteur, d’une poignée et d’un filtre. On dit également qu’il est doté d’un moteur Dyson Hyperdymium qui peut tourner à une vitesse allant jusqu’à 1 05 000 tr/min. La société a également déclaré que le nettoyeur disposait de sa technologie exclusive de filtration en cinq étapes, qui, selon elle, nettoie 99,99% des particules aussi petites que 0,3 micron.

Dyson a également déclaré que l’aspirateur serait livré avec trois outils – un outil de plan de travail, un mini outil motorisé qui aiderait à éliminer les cheveux et la saleté incrustée et un troisième outil combiné.

En termes de batterie, l’offre de l’aspirateur est bien moindre par rapport aux autres modèles de Dyson dans la même gamme de prix. Alors qu’Omni-Glide peut offrir jusqu’à 20 minutes de nettoyage continu, l’offre de Dyson V8 Absolute+ est le double. De plus, Dyson Cyclone V10 Absolute Pro peut donner un nettoyage continu de 1 heure.

