Dyson Purifier Cool Formaldéhyde – élimine tous les poisons invisibles

Toute une tour de défense pour votre santé car elle purifie – et rafraîchit – l’air de la maison, en éliminant les composants toxiques que vous ne pouvez pas voir mais que vous pourriez respirer. Il peut même gérer le formaldéhyde.

La société britannique Dyson démontre depuis de nombreuses années une spécialisation progressive dans la purification de l’air, un enjeu toujours aussi important mais bien plus en raison des dernières expériences pandémiques. Son dernier produit actuellement lié à ce domaine est le Purifier Cool Formaldéhyde.

Avec un design familier (très marque de la maison), il présente une esthétique qui associe les couleurs blanc, argent et or. Il mesure 1 m de haut et 22 cm de large pour un poids de 4,85 kg ; facilement transportable. Il est livré en standard avec un cordon d’alimentation de 1,8 m de long qui le rend facile à localiser dans un large rayon d’une prise de courant.

Comme c’est la norme légendaire dans tous les équipements Dyson, le niveau de construction, la qualité des matériaux et son assemblage de ce purificateur Cool Formaldéhyde sont absolument premium. Sans aucun doute, une durabilité et une résistance barbare. Cette qualité de robustesse est appréciée lorsqu’il y a des enfants ou des maladroits de tout âge à la maison et, surtout, lors de son nettoyage, car elle peut être exercée avec agilité et fermeté sans souffrir des différents éléments extérieurs. L’absence de lames aide certainement aussi en termes de sécurité.

Lorsqu’il s’agit de remplacer le filtre, cette tâche ne pourrait pas être plus simple et plus rapide. Il est impossible de se tromper car tout s’emboîte dans un sens et pas dans un autre, aussi, très intuitif.

Filtration de l’air

Son système de purification part d’un filtre à charbon HEPA+, capable de capter les polluants présents dans l’air et 99,95 % des particules qui s’y trouvent. Elle s’accompagne, logiquement, d’un système d’aspiration efficace et, par la suite, d’une émission vers l’extérieur une fois cet air purifié. Un détail important est que, comme ils l’assurent de Dyson, à la fois ledit filtre et le reste de l’unité sont scellés afin d’éviter qu’aucun polluant qu’il aspire ne puisse être renvoyé à l’extérieur sans avoir été correctement traité. Cet équipement est conçu pour détruire les particules polluantes en COV ; pas COVID-19. Ce qu’il éradique, comme on dit, c’est 99,95 % des particules de tout type d’une taille de 0,1 micron.

Ventilation

La deuxième facette du Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est, comme son nom l’indique, la capacité de refroidir l’environnement. Attention, il ne refroidit pas l’air qu’il dégage mais, une fois purifié, le renvoie dans la pièce grâce à un flux puissant qui transmet la sensation de fraîcheur. Bref, c’est un ventilateur mais d’un type avancé et sans pales. En ce sens, on peut ordonner à la tête d’osciller selon ses goûts ou ses besoins, régler la puissance du ventilateur et même la programmer pour qu’elle s’éteigne au bout d’un certain temps. La technologie Air Multiplier, exclusive à Dyson, est responsable de cette vertu de ventilation, qui projette de l’air purifié en mode 360. Son mode automatique réussi maintient la pièce à la « température » et aux niveaux de qualité d’air appropriés.

Formaldéhyde

Et la troisième vertu de cet appareil haut de gamme est qu’il possède la technologie pour détecter, piéger et éliminer le formaldéhyde. C’est un gaz polluant imperceptible à l’œil humain qui est émis par les meubles et produits en bois qui contiennent de la résine à base de formaldéhyde, comme le contreplaqué ou l’aggloméré, et d’autres matériaux isolants, ainsi que les produits de bricolage comme la peinture, le papier peint, les vernis et, aussi, les produits de nettoyage. Le formaldéhyde est 500 fois plus petit qu’une particule de 0,1 micron. Selon Dyson, ce gaz polluant est particulièrement difficile à capter et peut rester et passer inaperçu à l’intérieur d’une maison pendant des années. Pour réaliser cette fonction spécifique, ce Dyson dispose d’un capteur et d’un filtre à semi-conducteurs spéciaux.

Il existe des capteurs de formaldéhyde sous forme de gel qui peuvent se détériorer avec le temps et, par conséquent, confondre facilement le formaldéhyde avec d’autres particules de COV contaminantes. Comme indiqué ci-dessus, le capteur Dyson spécialisé dans le formaldéhyde est robuste, ne se dessèche pas dans le temps et fonctionne en conjonction avec un algorithme unique créé par la société pour détecter sélectivement ce gaz.

De son côté, le filtre d’oxydation catalytique sélective (SCO) est responsable de la destruction du formaldéhyde au niveau moléculaire. Ce filtre a un revêtement unique, avec la même structure que le minéral cryptomélane. Il existe un milliard de tunnels de la taille d’un atome qui parviennent à piéger et à détruire le formaldéhyde, le décomposant en quantités infimes d’eau et de CO2. Il est ensuite régénéré à partir de l’oxygène de l’air pour poursuivre sa destruction sans même avoir à le remplacer.

Application mobile

Ce Dyson peut être piloté au moyen de sa télécommande et aussi, et avec plus de possibilités de gestion, au moyen de son application et d’un appareil mobile. De plus, vous pouvez connaître la qualité de l’air grâce à un excellent affichage informatif. L’équipement lui-même a un écran intégré qui indique ces niveaux de qualité de l’air, mais est plus confortable grâce à un écran plus grand ; pour un coup d’oeil rapide, c’est le cas. Il y aurait aussi la possibilité de gérer son fonctionnement (certaines options) par la voix, puisqu’il est compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri ; Pour le moment, cette possibilité n’est pas disponible en Espagne.

Émission de bruit

L’un des principaux inconvénients de ce type d’équipement est le bruit qu’ils génèrent. Disons que le Purifier Cool Formaldehy n’est pas silencieux mais il a progressé par rapport aux autres modèles de la même entreprise. Et, selon Dyson, son Purificateur Cool Formaldéhyde parvient à être 20 % plus silencieux sans perte de performances. Apparemment, la circulation générale de l’air a été redéfinie par l’élargissement de l’ouverture (fente par laquelle l’air sort de l’appareil) et l’amélioration de sa géométrie. Cela se traduit par une réduction de la quantité de friction entre l’air et la surface de l’appareil, réduisant le bruit de 64 à 61 décibels à la vitesse maximale du ventilateur.

Opinions de gadgets

Le Dyson Purifier Cool Formaldéhyde purifie et ventile exceptionnellement un espace, selon nos calculs, jusqu’à 100 m2 ; Si vous le placez dans une pièce beaucoup plus petite, il faut un soupir pour élever la qualité de l’air à un niveau adéquat. En effet, si votre maison est répartie dans de petites pièces, il est préférable de la situer dans le couloir et il est plus que possible qu’elle puisse gérer tout l’environnement intérieur.

Sa boîte (emballage) est trompeuse : c’est une grosse « billette » mais le produit lui-même ne l’est pas. La raison en est que les filtres ont besoin d’une « dynamique Ikea » : ils sont désinstallés pour que vous puissiez effectuer une tâche d’assemblage. Dyson ne coud pas sans fil, nous pensons donc que cela répond à l’intention que ce soit l’utilisateur lui-même qui se rende compte, dès la minute 1, de la complexité du système de filtration. Que si tout est déjà assemblé en usine, comme si cela passerait plus inaperçu. Attention, le système de filtrage est complexe, certes, mais son installation est un jeu d’enfant. Revenant à sa propre taille, puisqu’il occupe très peu de cm2 au sol, il s’intègre parfaitement dans n’importe quel endroit sans gêner. Sa présence est-elle perceptible au regard du bruit qu’elle génère ? A notre avis, jusqu’à la puissance 6, c’est parfaitement tolérable ; 7 ou plus est un peu écrasant.

Votre connexion à votre mobile est simple et rapide. Son premier démarrage prend environ une heure pour analyser la composition de l’air, sa température et son humidité. Une sorte de connaissance de soi de l’écosystème où il se situe.

Au quotidien, nous avons constaté qu’il réagit à une vitesse fantastique aux changements de la qualité de l’air intérieur. La « provocation » de cette expérience est très simple : il suffit de vaporiser l’environnement avec un produit parfumé ou un désodorisant en aérosol et de voir comment les niveaux changent à la fois sur votre écran et dans l’application. Cela dit, il a également détecté que, dans la pièce voisine, nous cuisinions une frite malsaine. Soit dit en passant, Dyson Purifier Cool Formaldéhyde élimine également les odeurs.

Les fonctions d’automatisation, aussi bien d’épuration que de ventilation, sont barbares, ce qui est un plus de confort. A quoi s’ajoutent quelques fonctions intelligentes et/ou pratiques très utiles, comme le compte à rebours à 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 8 heures, ou encore l’oscillation de 45, 90, 180 et 350 degrés, avec un inclinaison manuelle qui permet de relever la tête du ventilateur. À notre avis, le mode de purification automatisé est pratique une fois que vous avez nettoyé l’environnement à sa pleine puissance ; cette seconde signifiera quelques longues minutes de bourdonnement quelque chose d’agaçant mais, en mode auto, c’est très discret. Soit dit en passant, il faut se rappeler qu’il est capable de contrôler la qualité de l’air à l’intérieur comme à l’extérieur si on lui dit où l’appareil est installé.

L’application mobile en tant que telle brille par sa magnifique capacité informative (peut-être que tant de données peuvent générer de l’angoisse…) et par la facilité d’utilisation de l’équipement. Un vrai caprice.

En matière d’entretien, Dyson recommande de changer vos filtres une fois par an si vous habitez dans une zone normale ; si vous vivez « collé » à un complexe industriel ou dans des rues à circulation excessive, peut-être tous les huit mois. C’est aussi une bonne idée de vérifier régulièrement le filtre à formaldéhyde pour s’assurer qu’il est propre et qu’il n’y a pas de bouchons.

En bref, le Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est un produit innovant spécialisé dans la surveillance et le soin de la qualité de l’air avec une extrême précision et dont vous pouvez personnaliser le fonctionnement en quelques clics sur votre mobile. C’est une équipe qui travaille pour votre santé et celle de votre entourage ; il ne pouvait y avoir de chose plus importante. Dans le Gadget Lab, nous n’avons pas les moyens d’affirmer que cet équipement atteint les résultats qu’il promet, c’est-à-dire purifier l’environnement à des niveaux presque complets. Mais, sur la base de la documentation dont nous disposons et de ce que nous savons de cette entreprise, nous pouvons vous assurer que Dyson investit d’énormes sommes d’argent et des moyens personnels pour que le produit qu’ils ont en tête remplisse sa mission de manière efficace à 100 %. C’est une question de foi, de croire en la capacité du produit à remplir sa mission. Mais, ce qui n’admet pas de discussion, c’est qu’après un temps relativement court de fonctionnement de ce Dyson, l’environnement qui est respiré sent l’air propre et sain.

Par contre, les purificateurs d’air font progressivement un trou dans les maisons et on ose dire qu’ils seront un appareil de base (un des premiers à être installé dans une maison neuve) dans quelques années, étant indispensable et où résident les gens. souffrant de problèmes respiratoires ou d’allergies. En ce sens, il est toujours conseillé de faire confiance à une entreprise qui, comme on dit, a consacré des années et beaucoup d’argent à la recherche d’un air sain. Que Dyson Purifier Cool Formaldéhyde est un produit cher ? Oui, mais cela peut aussi être compris comme un investissement à long terme dans la santé.

649 euros (prix en août 2021)

www.dyson.es