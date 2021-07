Dyson V15 Detect – Votre premier aspirateur avec technologie de détection laser révélant la poussière cachée

C’est le modèle le plus puissant et le plus intelligent jamais conçu par l’entreprise, capable d’identifier, d’éliminer, de mesurer et de compter les particules de poussière microscopiques.

L’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect est conçu pour rendre visible la poussière cachée jusqu’à 10 microns. De plus, il est équipé d’un capteur piézoélectrique pour fournir une preuve scientifique de ce qui est aspiré. Conçu par une équipe de 370 ingénieurs dans le monde, le Dyson V15 Detect est équipé du moteur Dyson Hyperdymium, qui génère jusqu’à 240 watts d’aspiration, en plus d’un système de filtration à cinq couches qui capture 99,99 % des particules de poussière jusqu’à 0,3 microns, pour un nettoyage en profondeur et plus puissant.

Détection de poussière laser

La technologie laser de détection de la poussière qui équipe le V15 Detect identifie les particules qui ne sont normalement pas visibles à l’œil grâce à un laser de précision angulaire intégré dans la brosse. L’idée est née lorsqu’un ingénieur Dyson a vu ces particules en suspension dans l’air à l’intérieur de la maison qui brillent au soleil. À partir de là, la phase de recherche a commencé à découvrir comment appliquer ce phénomène à la poussière invisible trouvée sur les sols des maisons. L’équipe a réalisé des expériences en laboratoire avec différents lasers, pour voir comment ils pouvaient obtenir ce résultat et ainsi cette nouvelle solution est née.

Les ingénieurs de Dyson ont intégré un laser à diode verte dans la brosse Slim Fluffy en la positionnant à un angle précis de 1,5 degré à 7,3 mm du sol. La couleur a été choisie pour sa capacité à créer un plus grand contraste, révélant la poussière cachée sur la surface du sol qui est normalement invisible à l’œil humain, pour une identification et un retrait plus faciles.

Capteur piézoélectrique



Un capteur piézoélectrique a été intégré à l’intérieur de l’aspirateur. Les filaments de fibre de carbone de la brosse collectent des particules microscopiques, qui sont mesurées et comptées jusqu’à 15 000 fois par seconde. La poussière pénètre dans l’aspirateur et frappe le capteur piézoélectrique lorsqu’elle pénètre dans le conteneur et les légères vibrations sont converties en signaux électriques. La taille et la quantité de poussière sont affichées à l’écran, afin que l’utilisateur puisse connaître la quantité de poussière que l’aspirateur a enlevée et la taille des différentes particules.

Le nouvel aspirateur Dyson est conçu pour augmenter automatiquement la puissance d’aspiration face à une plus grande quantité de poussière. Cela se produit lorsque le capteur piézoélectrique identifie des concentrations élevées de poussière, mais si le niveau de poussière se normalise, la puissance d’aspiration revient à son niveau précédent.

Technologie anti-enchevêtrement



Les ingénieurs de Dyson ont également travaillé pour résoudre le problème des cheveux emmêlés sur la brosse de l’aspirateur. La nouvelle brosse conique anti-emmêlement dirige les poils aspirés directement dans le récipient, par un mouvement en spirale, les empêchant ainsi de s’emmêler dans la tête. Conçu pour les poils humains et animaux, l’angle précis des poils de l’appareil a été soigneusement développé pour garantir que la force de détachement n’emmêle pas les poils. La brosse a été testée sur différents types de cheveux.

Nouvelle brosse anti-emmêlement High Torque

La brosse High Torque a également été renouvelée, appliquant la technologie anti-emmêlement. Maintenant, il se compose de 56 pics en polycarbonate, semblables à un peigne. Ces dents empêchent les poils de s’emmêler autour des poils pendant le nettoyage et éliminent automatiquement les poils de la tête.

Filtration

Le Dyson V15 Detect est équipé de la technologie de filtration avancée à cinq couches de Dyson et capture 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron pour expulser de l’air pur. La technologie cyclonique de Dyson sépare efficacement la poussière et la saleté des sols et autres surfaces et l’étanchéité complète de l’appareil garantit qu’elles ne sont pas renvoyées dans l’air.

Trois versions



En plus du nouveau V15 Detect, Dyson a présenté deux autres formats, un plus petit et un plus grand, qui s’adaptent à chaque type de maison. Le Dyson V12 Detect Slim (petit format) et le Dyson Outsize (grand format).

Dyson V12 Detect Slim est l’aspirateur sans fil le plus léger, avec une puissance d’aspiration de 150 AW. Il est équipé de la technologie laser intégrée à la brosse Fluffy en plus des technologies clés de Dyson. De plus, au lieu de la gâchette, l’appareil est équipé d’un seul bouton marche/arrêt qui vous permet de changer de main tout en nettoyant entre les obstacles, rendant le processus de nettoyage facile et fluide.

L’aspirateur Outsize fait désormais partie de la gamme d’aspirateurs sans fil Dyson. Conçu pour nettoyer les grands espaces avec de plus grandes quantités de saleté, avec un récipient 150 % plus grand et la brosse XL High Torque 25 % plus grande. Son format extra-large est prêt pour les défis de toute taille. De plus, Dyson Outsize est équipé de la brosse Fluffy avec détection laser de la poussière.

699 euros www.dyson.es