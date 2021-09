DYT Academy : désormais, un espace d’apprentissage virtuel pour les créateurs de contenu

La DYT Academy vise à permettre, éduquer et perfectionner les créateurs de contenu. (Image représentative)

Do Your Thng (DYT), une plate-forme technologique axée sur les créateurs, a lancé la DYT Academy, qui, selon elle, est un lieu exclusivement réservé aux créateurs de contenu en herbe pour apprendre la création de contenu. L’espace d’apprentissage virtuel, disponible sur l’application DYT, vise à rendre l’éducation plus accessible à travers des cours à grignoter.

La décentralisation du contenu et la prolifération des médias sociaux ont créé une énorme économie de créateurs. Actuellement, il est biaisé en faveur des méga-créateurs, qui ont capturé une grande partie du marché. Les créateurs de taille moyenne et petite, qui ont été laissés pour compte, ont besoin de se perfectionner pour créer de meilleurs contenus et ainsi monétiser leur talent. DYT cherche à nourrir ce groupe de talents avec la DYT Academy.

Ankit Agarwal, fondateur de DYT, a déclaré que l’économie des créateurs a une longue traîne colossale : des créateurs de petite et moyenne taille qui ont un potentiel insondable et l’étoffe d’un public astronomique et agrégé. « Ce qui leur manque, c’est les connaissances pour gravir les échelons. C’est là qu’intervient la DYT Academy. Elle renforce le talent et la motivation de ces créateurs en abondance de connaissances et de conseils. Nous leur permettons d’améliorer leurs compétences sans effort en leur proposant des cours interactifs étape par étape qui peuvent être démarrés, interrompus et repris au rythme d’apprentissage du créateur », a-t-il déclaré.

Avec cette initiative, DYT poursuit son objectif d’accompagner les créateurs, de développer leurs audiences et de monétiser leurs contenus. En plus d’armer les créateurs de contenu de la formation et des compétences dont ils ont besoin, la DYT Academy constituera également une source de revenus supplémentaire. Les créateurs qui sont des experts dans leur créneau peuvent gagner en soumettant des cours basés sur les rôles ou les compétences.

La DYT Academy propose trois catégories de cours : débutant, moyen et expert. Chaque cours est divisé en modules et en unités pour rendre l’apprentissage simple et collant.

Hemant Dua, co-fondateur de DYT, a ajouté que les cours sont axés sur les créateurs et commencent par les principes fondamentaux, « car c’est le principal problème pour ces créateurs. De la mise en place d’un home studio au montage de vidéos, ils trouveront des modules complets qui libèrent leur potentiel créatif.

La DYT Academy offrira des opportunités d’apprentissage exhaustives grâce à des cours vidéo et textuels. De plus, les créateurs auront une ligne directe avec les créateurs de contenu professionnels pour répondre à toutes les questions ou requêtes. À la fin d’un cours, les créateurs recevront un certificat.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.