11/08/2021 à 19:11 CEST

Remplacer Lukaku une tâche très compliquée, mais l’Inter doit travailler rapidement, signer un synonyme de but en Italie. L’avant-centre bosniaque, Edin dzeko, signera pour le prochain deux saisons, À cette vitesse 5,5 millions d’euros par campagne.

Bien que Mourinho voulait sa continuité, semble avoir pesé plus d’un promesse faite par les Roms: quelle libérerait s’il trouvait un club qui lui offrait deux ans. Cela a été le cas, et les dernières franges se referment, pour lesquelles La Roma pourrait demander 2 millions d’euros pour éviter les pertes sur le bilan.

Plus de transferts

Le coût réduit de cette signature permettra à l’Inter de continuer à faire face plus d’opérations, pendant processus de reconstruction dans lequel il est plongé.

Le champion de la dernière Serie A doit vaincre les marches d’Antonio Conte, l’entraîneur qui les a ramenés au succès, et les joueurs importants, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi.

En principe, le secrétariat technique veut allouer une partie des 115 millions reçus par Lukaku en un Côté droit Oui un autre en avant, indépendamment de la constitution de Dzeko.

Les noms qui sonnent le plus pour l’instant sont ceux de Denzel Dumfries, le latéral droit du PSV qui s’est illustré en Eurocup avec les Pays-Bas, et celui de Moise Kean. Ce dernier, après l’arrivée de Messi au PSG, ne pourrait pas retourner à Paris et Everton pourrait le vendre à l’Inter, selon ‘SkySports’. Il a déjà joué pour la Juventus.