Dzeko et Dybala, les grands protagonistes de la Serie A

25/10/2021 à 12:00 CEST

L’Inter Milan de Simone Inzaghi a fait match nul contre la Juventus de Massimiliano Allegri lors de la neuvième journée de Serie A et reste en troisième position du classement avec 18 points, sept de moins que l’AC Milan et Naples.. Les neroazzurros étaient en avance dans l’électronique, mais ceux de Turin se sont jetés d’office pour égaliser le match dans la dernière minute du match et rester dans les positions européennes.

Les grands protagonistes étaient Edin Dzeko et Paulo Dybala, les deux buteurs du match. Le Bosniaque a inscrit son cinquième but lors de ses quatre premiers matchs à domicile avec l’Inter en Serie A et a réaffirmé sa deuxième position dans le classement des meilleurs buteurs avec un total de sept buts, un de moins que Ciro Immobile. Seuls Mauro Icardi (2017/18) et Marco Branca (1995/96) ont fait mieux avec six buts.

L’attaquant argentin, pour sa part, a également confirmé sa relation idyllique avec l’Inter : Il a ajouté le troisième match en marquant au moins un but contre l’équipe de Milan, dans ce cas sur penalty, ce que personne dans l’histoire de la Juventus n’a réalisé depuis l’ère des trois points pour la victoire lors de la saison 1994/95..

L’Inter dégonfle et l’AC Milan et Naples l’emportent

Le match nul que l’Inter Milan a concédé contre la Juventus à Giuseppe Meazza dans le dernier souffle laisse les hommes de Simone Inzaghi à sept points de l’AC Milan et de Naples, infaillibles en ce début de saison 2021/22. Après être tombés face à la Lazio et avoir signé six points sur les 12 derniers disputés, les neroazzurros ont perdu de la vigueur et sont laissés pour compte dans la lutte pour le titre.

Naples, qui a accordé ses premiers points cette saison contre l’AS Roma de José Mourinho, et l’AC Milan sont les deux seules équipes du championnat italien à rester invaincues dans cette édition 2021/22 de Serie A.. Les deux ont présenté des références pour se battre pour le titre cette saison et ont renversé l’Inter, ce qui a finalement mis fin à l’hégémonie de la Juventus.