Dzeko, l’un des meilleurs buteurs de Serie A

18/08/2021 à 15h35 CEST

L’attaquant bosniaque Edin Dzeko a signé pour l’Inter de Inzaghi en remplacement de Romelu Lukaku, qui est allé à Chelsea de Thomas Tuchel en échange de 115 millions d’euros dans ce qui est l’une des signatures de l’été. L’ancien de l’AS Roma a été l’un des meilleurs buteurs de Serie A ces dernières saisons et a atterri à Giuseppe Meazza pour continuer à montrer sa capacité de marquer.

Les Balkans, qui Il a 35 ans et a signé jusqu’au 30 juin 2023 en tant qu’agent libre, a été le troisième meilleur buteur depuis la saison 2015/16 avec un total de 82 buts hors penalty, seulement derrière Ciro Immobile (91) et Gonzalo Higuaín (86). Oui, il a devancé d’autres joueurs importants tels que Duván Zapata (81) et Dries Mertens (78).

L’attaquant est un profil avec beaucoup d’expérience et une excellente relation avec le but, quelque chose dont l’Inter a un besoin urgent avant le départ de Romelu Lukaku, qui a été le meilleur buteur de l’équipe la saison dernière et deuxième au classement des buteurs de la Série avec 24 buts, juste derrière l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo (29).

Continuer au sommet sans Lukaku, Achraf et Conte

L’Inter lance sa défense de titre en Serie A sans trois éléments importants du succès de la saison dernière : le défenseur Achraf Hakimi, l’attaquant Romelu Lukaku et l’entraîneur Antonio Conte. A leur place sont venus Matteo Darmian, Edin Dzeko et Simone Inzaghi, dans le but de maintenir le niveau compétitif et revenir en haut du tableau pour une autre année.

L’attaquant bosniaque ajoutera expérience, définition et puissance aérienne comme référence à l’Inter. Sa longue carrière l’a amené à jouer pour des équipes importantes telles que Wolfsburg, Manchester City ou l’AS Roma. Chez Giuseppe Meazza il devra répondre à la barre laissée par Romelu Lukaku.