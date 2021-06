Dzeko pourrait signer pour la Juventus pratiquement gratuitement

09/06/2021

Act à 17:10 CEST

La Juventus s’en prend à nouveau à Dzeko. Ils l’ont déjà fait la saison dernière après que le passeport de Luis Suárez ne soit pas arrivé à temps pour la Ligue des champions. Mais finalement, la signature a été écourtée. Désormais, après le retour d’Allegri et une saison douce-amère des Bosniaques dans la capitale italienne, ils vont réessayer.

Comme indiqué dans le Corriere dello Sport, Ce serait une pièce maîtresse du projet que le technicien partage avec Angelli. La saison dernière, cela n’a pas été possible après les tests médicaux de Milik, qui les a convaincus qu’ils n’avaient pas besoin d’un autre avant-centre. Et après ce nouveau marché des transferts, le nom d’Edin sonne à nouveau pour la Juventus.

Dzeko est à une saison de terminer le contrat. Mais avec 35 ans et une campagne irrégulière, la signature pourrait coûter rentable à Vecchia Signora. Le bosniaque a un salaire de 14 millions d’euros. Et Rome doit réduire les coûts et. en conséquence, le modèle. Avec 51 joueurs dans le club, il est inévitable de devoir repenser l’équipe pour la saison prochaine. Dzeko, historiquement, a été un footballeur important pour eux. Et le laisser partir gratuitement n’est pas une option. Mais avec la crise économique dérivée de la pandémie et les conditions du footballeur, son départ pourrait profiter aux deux.