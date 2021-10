Dzeko, un buteur implacable

in

L’attaquant de l’Inter, Edin dzeko, est devenu l’un des principaux bastions offensifs de Simone Inzaghi en ce début de saison 2021/22. Il a six buts lors de ses sept premiers matchs de Serie A avec le maillot neroazzurra et il est le premier joueur à atteindre un tel record depuis Ronaldo lors de la saison 1997/98..

Le bosniaque, qui a atteint le coût zéro ce même marché estival pour approvisionner le départ de Romelu Lukaku, répond pleinement aux exigences de notation de l’Inter à 35 ans. Il a également signé une passe décisive, tandis que en Ligue des champions il n’est pas sorti : l’équipe italienne n’a pas encore vu de porte lors des deux premières journées de la phase de groupes.

6 – Edin Dzeko est le premier joueur, lors de sa première campagne pour les Nerazzurri, à avoir marqué au moins six buts lors des sept premiers matches de Serie A de l’Inter depuis Ronaldo en 1997/98. Entrée #SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/r1mAZkhNRI – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 2 octobre 2021

L’ancien de l’AS Roma totalise 91 buts en Serie A entre ses étapes dans la capitale et actuellement dans la ville de Milan.. Il a également obtenu 40 passes décisives sur un total de 206 apparitions depuis son arrivée de Manchester City. Avec l’équipe romaine, il a obtenu sa meilleure version : il a ajouté 119 buts et 55 passes décisives entre toutes les compétitions sur un total de 260 matchs..

Inter, avec l’intention de maintenir l’hégémonie

Ceux de Simone Inzaghi ont vécu un marché estival de changements après avoir conquis le Scudetto une décennie plus tard. Des personnalités importantes telles qu’Antonio Conte, Achraf Hakimi et Romelu Lukaku sont parties, ce que le conseil d’administration a tenté d’alléger avec Simone Inzaghi, Denzel Dumfries et Edin Dzeko, ainsi que d’autres joueurs tels que Hakan Calhanoglu, Joaquín Correa ou Zinho Vanheusden..

L’Inter a battu Sassuolo au septième tour de la Serie A et a été provisoirement classé deuxième, en l’absence des matches de Naples et de l’AC Milan, qui a pu garder ses distances avec l’équipe de Simone Inzaghi. Avec une performance grise en Ligue des champions, les Italiens arrivent à la pause avec cinq victoires et deux nuls dans le tournoi national.