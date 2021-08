Dzeko, Zapata et Vlahovic, les options de l’Inter

15/08/2021 à 08h00 CEST

L’Inter Milan travaille déjà à trouver un remplaçant à l’attaquant belge Romelu Lukaku, qui a quitté le club pour le Chelsea de Thomas Tuchel en échange de 115 millions d’euros. Les noms les plus appréciés au sein de l’entité italienne sont ceux de Edin Dzeko, Duván Zapata et Dusan Vlahovic.

Les Italiens, dont la crise économique les a contraints à se séparer de deux acteurs importants tels que Achraf (60M€) Oui Lukaku (€ 115M), ils veulent régner en Serie A comme ils l’ont fait la saison dernière, quand ils ont détrôné la Juventus de Cristiano Ronaldo. Pour cela, le club cherche des profils qui relèvent le plafond concurrentiel du bloc Inzhagi.

L’héritage d’Antonio Conte, qui a construit une équipe solide et armée sur toutes les lignes, est l’un des principaux bastions du nouvel entraîneur.. Les joueurs aiment Lautaro Martínez, Brozovic, De Vrij ou Handanovic doivent maintenir le niveau de l’équipe malgré la crise économique que traverse le club Giuseppe Meazza.

Dzeko, Zapata et Vlahovic, synonymes de but

Les trois noms qui sonnent le plus fort au sein du club sont Zapata, Vlahovic et, surtout Dzeko, qui est celui que j’aime le plus. Le bosniaque est le troisième meilleur buteur, hors tirs au but, depuis la saison 2015/16 en Serie A avec 82 réalisations, juste derrière Gonzalo Higuaín (86) et Ciro Immobile (91).

82 – Edin #Dzeko a marqué le troisième plus grand nombre de buts de Serie A hors penalty depuis ses débuts dans la compétition (saison 2015/16) : 82, moins seulement que Ciro Immobile (91) et Gonzalo Higuaín (86). Fiable. pic.twitter.com/OVwuOUjxh0 – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 11 août 2021

Les deux autres candidats, l’attaquant colombien Zapata ont marqué 19 buts toutes compétitions confondues, dont 15 en Serie A ; tandis que le Serbe Vlahovic a marqué un total de 21 buts, tous en Serie A, et a débuté 2021/22 avec un doublé lors du premier match de la Coppa.