Dzsenifer Marozsan sera absent pour l’Allemagne en raison des tests COVID-19 positifs de ses coéquipiers à l’Olympique de Lyon

COVID-19 crée des problèmes pour les joueurs allemands du monde entier.

Après que Jonas Hofmann (test positif) et Marcel Halstenberg (exposition) aient été écartés du devoir international avec l’Allemagne lors de la dernière pause internationale, Serge Gnabry du Bayern Munich a été frappé d’un test positif, ce qui l’empêchera de jouer contre le Paris Saint-Germain.

Désormais, la star d’Allemagne Frauen, Dzsenifer Marozsan, est également mise à l’écart en raison de tests positifs sur son équipe de club de l’Olympique de Lyon. Marozsan n’a pas été testé positif, mais est présenté par précaution:

Marozsan, une pièce intégrale de l’Allemagne depuis plus d’une décennie, sera hors de combat pendant sept jours alors qu’elle se mettra en quarantaine. À 28 ans, Marozsan fait partie de l’équipe senior d’Allemagne depuis 2010 et a été l’une des joueuses les plus percutantes et les plus influentes de son mandat.

Au lieu que Marozsan rejoigne l’Allemagne tardivement, la manager de DFB Frauen, Martina Voss-Tecklenburg, a pris la décision de laisser le milieu de terrain en France plutôt que de risquer de voyager.