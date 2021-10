E-40 Slinging Gourmet Meats en tant que ‘Goon with the Spoon’

Lire du contenu vidéo

E-40donne un nouveau sens à son morceau classique « Yay Area » … qui pourrait maintenant faire référence aux viandes gastronomiques et aux burritos qu’il sert lorsqu’il entre dans le monde de la nourriture.

C’est vrai, E a maintenant une nouvelle poignée – le Goon With the Spoon – pour accompagner sa nouvelle ligne de travail … et l’icône du rap nous dit qu’il ne met pas seulement son nom sur le produit, il prend totalement approche pratique.

Il dit qu’il a été inspiré par la participation à de nombreux événements gastronomiques – y compris certains événements sportifs de la région de la baie – et a décidé qu’il était temps de se développer. Comme vous le savez probablement, E-40 s’est lancé dans le secteur des alcools l’année dernière avec sa propre tequila et vins effervescents.

Il lance son jeu de viande avec plusieurs saucisses différentes – du bœuf doux, du bœuf épicé, du poulet teriyaki à l’ananas et du poulet Philly cheesesteak.

Oh, et vous voudrez peut-être mettre 5 sur les burritos de E aussi !!! Il nous a dit qu’ils étaient un hommage à un spot local qu’il fréquentait lorsqu’il était adolescent. Clairement, il n’a pas oublié l’expérience, et maintenant il veut la partager avec tout le monde à l’extérieur de la Baie.