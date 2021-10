e-Ashwa Automotive reconduit Mannat Goel comme ambassadrice de la marque

Goel, qui a une énorme base de fans sur les réseaux sociaux, continuera à soutenir la marque e-Ashwa.

Le fabricant de véhicules électriques e-Ashwa Automotive, a annoncé qu’il a reconduit Mannat Goel en tant qu’ambassadeur de la marque pour l’entreprise. Mannat Goel, qui a une énorme base de fans sur les réseaux sociaux, continuera à soutenir la marque e-Ashwa, a déclaré la société.

« Nous sommes ravis de renouveler notre association avec Mannat Goel, car nous trouvons qu’elle correspond parfaitement aux produits de véhicules électriques d’e-Ashwa. Mannat est une artiste aux multiples talents qui a accepté des missions de mannequin difficiles et s’est bâtie une image distincte dans l’industrie et auprès de ses fans. Son parcours personnel et sa personnalité de mannequin résonnent avec l’approche évolutive, polyvalente et dynamique d’e-Ashwa; qui promet d’apporter un changement de paradigme dans l’espace des véhicules électriques avec ses produits et services innovants pour nos clients », a déclaré Vikas Gupta, fondateur et PDG d’e-Ashwa Automotive à propos du partenariat renouvelé.

« Je suis ravi de renouveler mon parcours avec e-Ashwa Automotive. Je crois qu’e-Ashwa fera la différence pour créer une valeur plus élevée pour les entreprises et les personnes dans le domaine de son activité. Je crois fermement que les véhicules électriques respectueux de l’environnement seront l’avenir et j’espère que mon association avec la marque contribuera à renforcer sa présence sur le marché. J’attends avec impatience mon voyage renouvelé avec cette marque », a ajouté Goel.

Fondée en février 2018, e-Ashwa Automotive a étendu ses activités à plusieurs catégories de véhicules électriques et vend désormais une large gamme de véhicules électriques à la fois dans des deux-roues électriques et des trois-roues électriques. Des scooters électriques, vélos électriques, vélos électriques, pousse-pousse électriques, autos électriques aux chargeurs électriques, la société n’a cessé de croître et de répondre aux besoins changeants du marché.

