E-assessment : Oswaal Books lance Oswaal 360

Oswaal Books a annoncé le lancement de son application d’apprentissage et de pratique personnalisée axée sur les examens appelée Oswaal 360. « L’application Oswaal 360 offre une évaluation complète de toutes les matières des classes 10e et 12e. Les questions seront basées sur les nouveaux systèmes d’évaluation récemment introduits par le CBSE pour les examens du conseil 2021-22 », a déclaré Oswaal Books dans un communiqué.

Les principales fonctionnalités d’Oswaal 360 incluent un accès facile (un abonnement et un accès à tout) et des tests pratiques mis à jour quotidiennement avec des niveaux de difficulté variés, et des outils d’apprentissage cognitif tels que des mnémoniques, des outils de révision rapide, des cartes mentales et des vidéos conceptuelles sont également inclus. L’application propose également des mises à jour des scores en direct et des solutions détaillées pour l’analyse sur place, ainsi que des QCM par chapitre sur tous les sujets. De plus, les étudiants reçoivent de nouveaux documents pratiques quotidiens pour améliorer leur confiance, leur précision et leurs compétences en gestion du temps.

Oswaal Books a déclaré que l’application avait déjà été déployée avec succès dans sa phase initiale, avec plus de 40 000 étudiants en Inde l’ayant adoptée.

Swati Jain, co-fondateur d’Oswaal 360, a déclaré : « Il est fortuit que l’application soit prête à être lancée à un moment où le conseil d’administration de la CBSE a modifié le format de l’examen. Nous espérons que cette application aidera les étudiants à accéder aux exemples de documents et aux évaluations mis à jour sans interruption. »

Concernant le plan de déploiement, Jain a ajouté : « Nous sommes en train d’ajouter des évaluations électroniques et du matériel d’étude pour les candidats aux concours, et d’analyser leur état de préparation avec des références de contenu. Au cours des cinq prochaines années, nous souhaitons rendre l’apprentissage en ligne plus abordable pour tous les étudiants du pays.

