E-Courts: la vision de la numérisation de la Cour suprême facilitera l’accès à la justice

Par Amitabh Kant et Desh Gaurav Sekhri

La pandémie de Covid-19 continue de nécessiter un relooking des processus traditionnels et la préparation d’une adaptation croissante de la technologie dans la prestation de services. Les services centrés sur les citoyens qui ont été interrompus ou peut-être modifiés de manière irréversible ont nécessité un recalibrage. L’accès à la justice est un besoin clé des citoyens qui nécessite une approche futuriste pour améliorer l’efficacité, l’équité et la facilité.

La technologie jouera un rôle majeur pour garantir que ces paramètres voient des améliorations visibles. C’est pourquoi le projet de document de vision pour la phase III récemment publié par le comité eCourts de la Cour suprême de l’Inde (“ Vision ”) est une feuille de route progressive et transformationnelle sur la manière dont la technologie et la justice peuvent être entrelacées et optimisées.

Présidé par le juge DY Chandrachud, la Vision est une étape positive pour mettre au premier plan le besoin de technologies et de processus améliorés par la technologie pour améliorer la prestation de la justice pour ceux qui en ont le plus besoin.

La Vision adopte une approche holistique, avec des freins et contrepoids, des principes et des valeurs, et, surtout, une volonté de faire de la technologie un moteur clé pour résoudre plusieurs des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Il fournit essentiellement une plate-forme à partir de laquelle des plans de politique et de mise en œuvre peuvent émerger, impliquant une participation à 360 degrés des parties prenantes.

La nature de ce qu’implique le «numérique» a été repensée, c’est-à-dire que l’adoption du numérique a été prise de plusieurs crans au-dessus d’une simple réplication des processus papier au format numérique. Cela permet à tous ceux qui sont impliqués dans l’administration de la justice en Inde de bénéficier de l’innovation et des avantages en aval des mégadonnées en temps réel. Ce contexte aide à aborder de manière optimale comment la Vision peut transformer la prestation de la justice à chaque individu touché par elle.Cet article se concentre sur certains aspects clés qui amélioreraient considérablement l’efficacité grâce à la technologie, les freins et contrepoids dans l’adoption et l’intégration de la technologie.

La résolution des litiges en ligne (ODR) est une réforme clé de NITI Aayog, et sur laquelle se concentre la Vision. Le NITI Aayog a créé un comité présidé par le juge (à la retraite) AK Sikri pour formuler un plan d’action pour l’ODR en Inde. Les membres du comité comprennent plusieurs secrétaires du gouvernement indien. L’objectif est de mettre en place un rapport et un plan d’action qui permette à l’ODR dans un cadre durable maintenant et s’adapte pour devenir une option de premier recours pour plusieurs catégories de réclamations de manière dynamique. Le rapport sera publié sous peu et il a reçu le soutien du juge Chandrachud ainsi que de plusieurs autres membres estimés de la magistrature, actuels et anciens.

Parmi les autres domaines significatifs que la Vision cherche à aborder, citons la simplification des procédures pour aider à éliminer ou à simplifier les processus répétitifs et routiniers de l’ère pré-numérique en adoptant la technologie numérique pour améliorer l’efficacité. La création d’une infrastructure numérique fondamentale et de capacités pour faciliter un nombre potentiellement infini de services / solutions supplémentaires est également abordée. Il cherche à mettre en place un nouveau cadre institutionnel et de gouvernance, notamment en créant ce qui deviendra à terme un Conseil national de la technologie judiciaire à plus long terme.

La Vision catégorise l’atténuation, le confinement et la résolution des différends et les met en correspondance avec les intrants technologiques. L’atténuation, le confinement et la résolution des différends reposent ensemble sur quatre éléments clés: un ensemble de valeurs fondamentales, une approche globale du système, un accent sur l’adoption de la technologie par les utilisateurs et un cadre de gouvernance solide. Chacune de ces composantes nécessitera une intégration technologique avec différentes institutions. Les objectifs clés et la stratégie donnent la priorité à la création d’une infrastructure numérique de base qui peut permettre le développement de services de confinement et de résolution des différends par le pouvoir judiciaire.

La Vision met l’accent sur l’importance des garde-corps et des processus. L’accent est donc largement mis sur les principes, qu’il s’agisse d’intégrité, de responsabilité, de transparence, de passation de marchés ou d’interopérabilité. Ceux-ci jettent une base extrêmement solide pour un cadre de gouvernance efficace. Les idées propagées dans la Vision peuvent être améliorées avec la participation et l’appropriation des parties prenantes. Les avantages de l’adoption de la vision sont multiples et ont un impact sur chaque groupe de parties prenantes. Les avantages pour les citoyens comprennent des mécanismes de planification plus optimaux, des dépôts numériques en ligne et différents moyens d’audience, augmentant ainsi l’accès en temps opportun aux tribunaux de n’importe où. Pour les avocats, des dépôts transparents, un service d’assignation à distance, la disponibilité de dossiers numériques identiques à ceux du tribunal, une meilleure planification, des audiences numériques et des dépôts électroniques ne sont que quelques-uns des avantages.

Les juges pourraient bénéficier de plus de données, d’informations et de soutien à la prise de décision qui facilitent la gestion du flux des affaires. Une plate-forme numérique unifiée permettra aux tribunaux de suivre l’avancement des affaires, du tribunal de première instance aux cours d’appel, et un meilleur accès à l’information et aux outils de recherche. Pour le système judiciaire et juridique, les avantages pourraient inclure une meilleure visibilité des données sur les types et les catégories d’affaires qui créent la plupart des cas et la manière dont ils se déroulent; cela permettra une intervention plus ciblée et une allocation des ressources par le pouvoir judiciaire.

Des changements progressifs et perturbateurs dans la prestation de la justice peuvent modifier le cours de l’accès à la justice d’une manière sans précédent. La Vision comporte des éléments clés qui peuvent agir comme éléments de base pour assurer la facilité d’accès à la justice pour l’homme ordinaire, augmentée par des gains d’efficacité rendus possibles par une large adoption de la technologie.

Kant est PDG de NITI Aayog et Sekhri est OSD (Law), NITI Aayog

Les opinions sont personnelles

