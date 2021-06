E Force de l’ancien leader de Voivod Eric Forrest sortira l’album “Mindbender”

Musique puissante a annoncé la signature de E-FORCE, le groupe dirigé par l’ex-VOIVOD chanteur/bassiste Eric Forrest. La première version dans le cadre de ce partenariat sera E-FORCEle cinquième album studio de, “Mindbender”, à paraître le 19 novembre.

Forêt commente : « Très fier d’annoncer le fait que le nouveau E-FORCE ‘Mindbender’ La sortie sera une collaboration/coopération avec Mighty Music. Cette merde va te tuer ! Impulsif E-FORCE marques déposées, avec un ordre secondaire de VOIVOD! Cette dose de chaos va vous foutre en l’air ! Sans oublier, un trésor caché… ‘Insectes 2021’! Faire attention…”.

E-FORCE a été formé à Montréal, Canada en 2001 par Forêt à son départ des légendaires cyber métallurgistes canadiens VOIVOD. Dans tout, Éric est apparu sur deux VOIVOD chefs-d’œuvre d’atelier, “Négatron” et ” Phobos “, sur l’album live, “Voïvod vit” et sur la compilation “Kronik”. En sortant VOIVOD, Forêt utilisé son surnom, E-Force, comme nom de son nouveau groupe.

Forêtlarge éventail d’influences musicales et de capacités vocales E-FORCE en dehors du pack et assurez-vous que ce groupe est très original. E-FORCE a sorti son premier album “Forces du mal” acclamé par la critique en 2003. Peu de temps après, Forêt déménagé en France, entraînant un changement de composition.

En 2008, E-FORCE publié leur suivi, “Poison modifié”. L’album a encore accru l’intensité du groupe, impressionnant à la fois les fans et les critiques.

En 2014, le groupe sort son troisième album, “La malédiction”, au Dossiers du mausolée. “Malédiction” était un album concept basé sur une collection de chansons décrivant le pouvoir, la tentation et l’obsession de la race féminine.

Le quatrième album est sorti en 2015 sur Dossiers du mausolée: “Demonikhol”, lyriquement un autre album concept avec l’alcool comme sujet, illustrant les ravages et les destructions de toutes sortes qu’il est capable de causer. Musicalement, E-FORCE est devenue une machine à tuer intense et bouleversante, entraînée par des guitares de bélier, soutenant Éric‘s assaut vocal criant primal.

En 2017, pour célébrer l’anniversaire de VOIVODl’album légendaire de ” Phobos “, Forêt a dirigé une tournée européenne interprétant des chansons de “Négatron” et ” Phobos “ albums de VOIVOD. Le groupe réuni pour cette tournée opérait sous le nom de “E-FORCE Performant VOIVOD“. En 2018, la tournée réalisée en participant à la Agression brutale festival (République tchèque).

Tout au long des 20 ans de carrière du groupe (se produisant dans 20 pays, plus de 250 spectacles et plusieurs apparitions en festival) ainsi que certains invités sur différents E-FORCE albums (Glen Drover, Kristian Niemann, pour n’en citer que quelques-uns), Éric reviendra maintenant avec l’opus “Mindbender”, sorti en 2021 le Musique puissante et impliquant le “E-FORCE Performant VOIVOD” s’aligner: Patrick Friedrich à la batterie et Sébastien Chiffot aux guitares. “Mindbender” sera toujours dans la veine entraînante caractérisant le E-FORCE style, mais ajoutera également des parties de tempos plus lents et des ambiances particulières, faisant le lien avec Éricen tant que membre culte de VOIVOD.

