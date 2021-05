E. Michael Jones – Modernes dégénérés ⋆ 10z viral

C-SPAN

13 juillet 1996

Expulsé du milieu universitaire américain il y a quatre décennies, E. Michael Jones, un type catholique traditionnel sans amusement et collant à la boue, s’est imposé comme l’un des auteurs les plus prolifiques et les plus influents de l’ère actuelle. Dans cette conférence, Jones discute de son expulsion, ainsi que le livre Degenerate Moderns, est une critique importante examinant comment certains des gourous intellectuels les plus célèbres du XXe siècle, y compris Margaret Mead et Sigmund Freud, ont été motivés vers leurs «études» comme un moyen de justifier personnellement leurs propres indiscrétions sexuelles.

Les souvenirs vifs de Jones de ses études supérieures à l’Université Temple et de la flagornerie que les jeunes universitaires devraient exposer pour obtenir les recommandations et les éloges de leurs mentors sont particulièrement hilarants (très vrais et détaillés dans Moderns).

Le fait que Jones n’occupe pas une chaise douée pépère pour ses nombreuses contributions atteste de l’état décrépit de l’enseignement supérieur au 21e siècle, en particulier l’enseignement supérieur catholique.